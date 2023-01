Amazon kończy współpracę z Jeremym Clarksonem. To koniec The Grand Tour

Jeremy Clarkson niejednokrotnie wzbudzał kontrowersje swoim dosadnym i często wulgarnym językiem. Ale w swoim najnowszym artykule opublikowanym w tabloidzie The Sun najwyraźniej przesadził. Clarkson kilka tygodni temu odniósł się do Meghan Markle, którą obrzucił błotem w swoim tekście. To nie spodobało się Amazonowi, który postanowił zerwać z nim współpracę.

Amazon skasował The Grand Tour i Clarkson’s Farm

Tym samym The Grand Tour i Clarkson’s Farm nie doczekają się nowym sezonów i oba programy zostaną skasowane przez Prime Video. Pierwsza z produkcji powróci z czterema specjalnymi odcinkami, których ostatni ma zadebiutować w 2024 roku. Z kolei trzeci sezon Clarkson’s Farm pojawi się na platformie już wkrótce. Fani obu programów nie będą mogli jednak liczyć na więcej.