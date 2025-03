Magic: The Gathering – Tarkir: Dragonstorm w promocji. Tania talia kart do kupienia na Amazonie

W ramach Magic: The Gathering Tarkir: Dragonstorm — Mardu Surge gracze otrzymują gotową do gry talię, zawierającą 100 kart, w tym saszetkę próbną pakietu kolekcjonerskiego liczącą 2 karty oraz 10 dwustronnych tokenów i pudełko na talię.

Na Amazonie ruszyła specjalna promocja na talię kart Magic: The Gathering Tarkir: Dragonstorm — Mardu Surge. Produkt nadal nie miał swojej oficjalnej premiery, a już teraz można go nabyć za prawie 50% taniej niż wynosi cena rynkowa. To świetna okazja dla fanów karcianej gry, którzy chcą kupić najnowszą talię kart.

Magic: The Gathering to kolekcjonerska gra karciana, która łączy elementy strategii, fantastyki i rywalizacji jeden na jednego. Gracze wcielają się w potężnych czarodziejów, którzy za pomocą specjalnych kart przyzywają stworzenia, rzucają zaklęcia i wykorzystują magiczne artefakty, by pokonać przeciwnika. Każda talia jest unikalna i może być budowana wokół różnych strategii, kolorów magii i mechanik. Gra rozwija się od ponad 30 lat, stale oferując nowe rozszerzenia, światy i zasady, co sprawia, że pozostaje świeża i niezwykle głęboka zarówno dla nowych, jak i doświadczonych graczy.