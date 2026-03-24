Jedno z najlepszych fantasy w historii miało otrzymać własną grę. Wyciekł 4-godzinny gameplay z prototypowej wersji

To mógł być hit na PlayStation 3 i Xboxa 360.

Do sieci wyciekł niezwykle ciekawy materiał, który pozwala zapoznać się z anulowaną produkcją, a zarazem jedną z bardziej tajemniczych gier sprzed prawie dwudziestu lat. Na kanale YouTube Aeritha opublikowano ponad cztery godziny rozgrywki z anulowanej gry Highlander, zapowiedzianej jeszcze w 2008 roku. To miała być growa adaptacja kultowej serii fantasy Nieśmiertelny, która rozszerzałaby świat znany z filmów. Highlander: The Game – Nieśmiertelny miał otrzymać grę. Anulowany projekt wyciekł do sieci Projekt zatytułowany Highlander: The Game miał być trzecioosobową grą akcji, wydaną przez Square Enix na konsolach Xbox 360, PlayStation 3 oraz komputerach osobistych. Produkcja skupiała się na zupełnie nowym bohaterze, nieznanym wcześniej Nieśmiertelnym o imieniu Owen MacLeod.

Fabuła gry obejmowała wydarzenia rozciągnięte na ponad dwa tysiące lat. Historia rozpoczynała się w czasach starożytnych, kiedy Owen zostaje pojmany przez Rzymian i zmuszony do walk jako gladiator. W trakcie tych wydarzeń bohater ginie, by chwilę później powrócić do życia, co wpisuje się w dobrze znane zasady uniwersum Nieśmiertelnego. Twórcy planowali zabrać graczy w różne epoki i lokacje, w tym do starożytnej Galii, Pompejów oraz współczesnego Nowego Jorku. Opublikowany materiał prezentuje wczesną wersję gry, która nigdy nie została ukończona. Widać wyraźnie, że mamy do czynienia z prototypem, więc nie należy oczekiwać wysokiego poziomu dopracowania czy finalnej jakości oprawy graficznej. Mimo to nagranie pokazuje, że projekt znajdował się na stosunkowo zaawansowanym etapie produkcji. Nie brakuje gotowych mechanik, fragmentów walki czy eksploracji, które sugerują, że tytuł mógł być znacznie bliżej premiery, niż mogłoby się wydawać.

Do dziś nie jest do końca jasne, co doprowadziło do anulowania Highlander: The Game. Patrząc jednak na udostępnione materiały, można odnieść wrażenie, że przy dodatkowym czasie i dopracowaniu gra miała szansę trafić na rynek i znaleźć swoich odbiorców, zwłaszcza wśród fanów marki. Warto wspomnieć, że obecnie powstaje reboot Nieśmiertelnego z Henrym Cavillem. Za reżyserię odpowiada Chad Stahelski, twórca Johna Wicka. Kto wie, może gdy film odniesie sukces i rozwinie się z tego nowa seria, właściciele praw do marki ponownie skuszą się na zlecenie stworzenia gry opartej na uniwersum Nieśmiertelnego.

