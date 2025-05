Jednak tego superbohatera nie zabraknie w Avengers: Doomsday? Fani będą zadowoleni

W ostatnim czasie wszystko wskazywało na to, że Tom Holland nie pojawi się w Avengers: Doomsday. Spider-Man 4 ma być prequelem do wydarzeń z nowego filmu o superbohaterskiej drużynie i Pajączek miałby dołączyć do bitwy z Doktorem Doomem dopiero w Secret Wars. Jednak teraz pojawiła się nadzieja dla fanów Spider-Mana, że tego bohatera jednak zobaczymy w Doomsday.

Spider-Man jednak pojawi się w Avengers: Doomsday?

Według doniesień scoopera Daniela Richtmana, Marvel i Sony wciąż negocjują warunki, które umożliwiłyby powrót Hollanda do jednej z największych produkcji w historii MCU. W tej chwili trwają ustalenia między studiem, aktorem i właścicielem praw do postaci, czyli Sony Pictures.