Zaloguj się lub Zarejestruj

Jedna z najważniejszych gier w historii Rockstar Games prawie nie powstała

Mikołaj Berlik
2025/11/03 08:00
0
0

Dan Houser przyznał, jakie wątpliwości panowały w studiu.

Choć dziś Red Dead Redemption 2 uznawane jest za jedno z najlepszych gier w historii, produkcja tego tytułu wcale nie przebiegała gładko. W nowym wywiadzie z Lexem Fridmanem współzałożyciel Rockstar Games, Dan Houser, ujawnił, że na pewnym etapie twórcy poważnie wątpili w sens kontynuowania prac nad grą.

Red Dead Redemption 2
Red Dead Redemption 2

Rockstar Games miał wątpliwości co do Red Dead Redemption 2

Houser przyznał, że projekt był mocno opóźniony i znacząco przekroczył budżet, co wywoływało w studiu frustrację i niepewność. „Byliśmy tak bardzo poza harmonogramem i tak bardzo przekroczyliśmy koszty, że nie chciałem o tym myśleć. Tworzyliśmy grę o kowboju umierającym na gruźlicę, która się nie składała w całość. Wtedy wielu zaczynało w nas wątpić” – powiedział współtwórca serii.

Mimo presji i zwątpienia, zespół Rockstarowi udało się dostarczyć grę, która przeszła do historii dzięki niesamowitemu realizmowi, dopracowanej narracji i technicznemu kunsztowi. Houser podkreślił, że sukces Red Dead Redemption 2 był możliwy tylko dzięki niezwykle utalentowanemu zespołowi i dopracowanemu połączeniu silnych tematów oraz świetnej mechaniki walki i animacji koni.

GramTV przedstawia:

Dziś, siedem lat po premierze, Red Dead Redemption 2 nadal cieszy się ogromnym uznaniem i regularnie pojawia się w zestawieniach najlepszych gier wszech czasów. Fani z niecierpliwością czekają również na aktualizację dla konsol nowej generacji, która ma wprowadzić m.in. tryb 60 FPS.

Źródło:https://insider-gaming.com/red-dead-redemption-2-doubted-budget-time/

Tagi:

News
PC
Xbox One
PlayStation 4
Rockstar Games
Red Dead Redemption
wywiad
Red Dead Redemption 2
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112