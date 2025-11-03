Jedna z najważniejszych gier w historii Rockstar Games prawie nie powstała

Choć dziś Red Dead Redemption 2 uznawane jest za jedno z najlepszych gier w historii, produkcja tego tytułu wcale nie przebiegała gładko. W nowym wywiadzie z Lexem Fridmanem współzałożyciel Rockstar Games, Dan Houser, ujawnił, że na pewnym etapie twórcy poważnie wątpili w sens kontynuowania prac nad grą.

Rockstar Games miał wątpliwości co do Red Dead Redemption 2

Houser przyznał, że projekt był mocno opóźniony i znacząco przekroczył budżet, co wywoływało w studiu frustrację i niepewność. „Byliśmy tak bardzo poza harmonogramem i tak bardzo przekroczyliśmy koszty, że nie chciałem o tym myśleć. Tworzyliśmy grę o kowboju umierającym na gruźlicę, która się nie składała w całość. Wtedy wielu zaczynało w nas wątpić” – powiedział współtwórca serii.