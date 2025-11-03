Jedna z najpopularniejszych serii horrorowych wraca z 13. sezonem. Ujawniono obsadę

Jeden z najdłużej emitowanych i popularniejszych horrorowych seriali telewizyjnych wraca na ekrany. Ogłoszono właśnie obsadę 13. sezonu American Horror Story, a do starych, sprawdzonych nazwisk dołączają nowe twarze. Wśród nich – Ariana Grande, znana z musicalu Wicked.

Wraca American Horror Story. Znamy obsadę

W nowej odsłonie pojawi się Ariana Grande, która ponownie spotka się z twórcami serialu, Ryanem Murphym i Bradem Falchukiem, po współpracy przy serialu Królowe krzyku sprzed dekady. Obok niej zobaczymy również powrót największych gwiazd serii: Jessiki Lange, Sarah Paulson, Evana Petersa, Angeli Bassett, Kathy Bates, Emmy Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe i Leslie Grossman. Warto przypomnieć, że Roberts i Lourd występowały już z Grande w Królowych krzyku.