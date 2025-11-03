Zaloguj się lub Zarejestruj

Jedna z najpopularniejszych serii horrorowych wraca z 13. sezonem. Ujawniono obsadę

Jakub Piwoński
2025/11/03 12:30
Pierwsze szczegóły o nowym American Horror Story.

Jeden z najdłużej emitowanych i popularniejszych horrorowych seriali telewizyjnych wraca na ekrany. Ogłoszono właśnie obsadę 13. sezonu American Horror Story, a do starych, sprawdzonych nazwisk dołączają nowe twarze. Wśród nich – Ariana Grande, znana z musicalu Wicked.

American Horror Story
American Horror Story

Wraca American Horror Story. Znamy obsadę

W nowej odsłonie pojawi się Ariana Grande, która ponownie spotka się z twórcami serialu, Ryanem Murphym i Bradem Falchukiem, po współpracy przy serialu Królowe krzyku sprzed dekady. Obok niej zobaczymy również powrót największych gwiazd serii: Jessiki Lange, Sarah Paulson, Evana Petersa, Angeli Bassett, Kathy Bates, Emmy Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe i Leslie Grossman. Warto przypomnieć, że Roberts i Lourd występowały już z Grande w Królowych krzyku.

Informację o obsadzie ujawniono na Instagramie Ryan Murphy Productions — w krótkim teaserze pokazano czarny ekran z nazwiskami aktorów zapisanymi charakterystyczną czcionką American Horror Story. W tle słychać cover utworu I’ll Be Seeing You w wykonaniu Very Lynn.

Dla wielu fanów szczególnie ekscytujący jest powrót Jessiki Lange, która ostatni raz pojawiła się w AHS: Apocalypse (2018). To samo dotyczy Angeli Bassett, Kathy Bates i Gabourey Sidibe, natomiast Sarah Paulson i Evan Peters wystąpili po raz ostatni w 10. sezonie – Double Feature z 2021 roku.

Zgromadzenie tak imponującej obsady sprawiło, że fani zaczęli spekulować o powrocie do dawnych historii, zwłaszcza do trzeciego sezonu – Sabat z 2013 roku. Wcześniej Murphy już łączył wątki i postacie z różnych sezonów, m.in. w crossoverze Apocalypse, który połączył Dom śmierci, Sabat i Hotel. Ostatnia część serii, American Horror Story: Delicate, emitowana była od września 2023 do kwietnia 2024 roku na FX.

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


