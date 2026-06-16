Jedna z najlepszych strategii w historii za mniej niż 26 zł. Civilization VI przecenione o 90%

Fani budowania imperiów nie powinni przejść obok tej oferty obojętnie.
Na platformie Steam wystartowała bardzo atrakcyjna promocja na Sid Meier's Civilization VI. Produkcja studia Firaxis Games, uznawana za jedną z najważniejszych strategii ostatnich lat, została przeceniona aż o 90%. Oznacza to, że zamiast standardowych 257,90 zł za podstawową wersję gry zapłacimy jedynie 25,79 zł. Według informacji widocznych na Steamie promocja potrwa do 25 czerwca.
Promocja na Civilization VI
Civilization VI zadebiutowało w 2016 roku i do dziś pozostaje jedną z najpopularniejszych odsłon legendarnej serii strategii turowych. Gracze przejmują kontrolę nad wybraną cywilizacją i prowadzą ją od czasów starożytnych aż po erę nowoczesną, rozwijając naukę, kulturę, gospodarkę i siły militarne.
Szósta część wprowadziła szereg istotnych zmian względem poprzedników. Najważniejszą z nich był system dzielnic miejskich, który pozwolił rozbudowywać miasta bezpośrednio na mapie świata, dodając rozgrywce nowy poziom strategicznej głębi.
GramTV przedstawia:
Mimo upływu niemal dekady gra nadal cieszy się dużą popularnością. Na Steamie może pochwalić się statusem „Bardzo pozytywne”, a tysiące użytkowników wciąż wystawiają jej wysokie oceny. Co więcej, Civilization VI zajmuje obecnie 39. miejsce na liście najchętniej ogrywanych gier na Steamie, wyprzedzając wiele znacznie młodszych produkcji. Wciąż przyciąga więcej graczy niż wydane w 2025 roku Civilization VII. Najnowsza odsłona serii od premiery budzi mieszane reakcje części fanów i nie zdołała zdobyć takiego uznania jak jej poprzedniczka, zbierając głównie mieszane recenzje.
Jeżeli od dawna planowaliście sprawdzić jedną z najbardziej cenionych serii strategicznych w historii gier, trudno będzie o lepszą okazję. Za niecałe 26 zł otrzymujecie tytuł, przy którym wielu graczy spędziło setki, a nawet tysiące godzin, budując własne imperia i rywalizując z największymi przywódcami w dziejach świata. Odsyłamy do karty gry na Steam.
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