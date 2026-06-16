Jedna z najlepszych strategii w historii za mniej niż 26 zł. Civilization VI przecenione o 90%

Na platformie Steam wystartowała bardzo atrakcyjna promocja na Sid Meier's Civilization VI. Produkcja studia Firaxis Games, uznawana za jedną z najważniejszych strategii ostatnich lat, została przeceniona aż o 90%. Oznacza to, że zamiast standardowych 257,90 zł za podstawową wersję gry zapłacimy jedynie 25,79 zł. Według informacji widocznych na Steamie promocja potrwa do 25 czerwca.

Promocja na Civilization VI

Civilization VI zadebiutowało w 2016 roku i do dziś pozostaje jedną z najpopularniejszych odsłon legendarnej serii strategii turowych. Gracze przejmują kontrolę nad wybraną cywilizacją i prowadzą ją od czasów starożytnych aż po erę nowoczesną, rozwijając naukę, kulturę, gospodarkę i siły militarne.