Jedna z najlepszych skradanek ery PSX powinna powrócić. Teraz jest na to najlepszy czas

W erze otwartych światów i widowiskowych starć z bossami coraz trudniej o gry, które stawiają na cierpliwość, obserwację i precyzję. Tymczasem wielu graczy wciąż tęskni za tytułami, które uczyły prawdziwej sztuki skradania. Wśród nich jest Tenchu, kultowa seria z czasów PlayStation i PlayStation 2, która na przełomie wieków zdefiniowała gatunek skradanek. Dziś, gdy ponownie rośnie popularność gier o cichych zabójcach, powrót Tenchu wydaje się bardziej potrzebny niż kiedykolwiek.

Tenchu – czy seria powinna wrócić?

Tenchu: Stealth Assassins, wydana w 1998 roku, zabrał graczy do feudalnej Japonii, gdzie nie liczyła się brutalna siła, lecz umiejętność znikania w cieniu i cichego eliminowania wrogów. Misje wymagały analizy tras strażników, wykorzystania ciemnych miejsc, aby można było się schować i odrobiny sprytu. Kolejne odsłony, takie jak Tenchu 2: Birth of the Stealth Assassins czy Wrath of Heaven, rozwijały formułę, dodając lepszą narrację, bardziej dopracowaną mechanikę oraz wyrazistych bohaterów, żeby tylko wspomnieć Rikimaru i Ayame.