Jedna z najlepszych skradanek ery PSX powinna powrócić. Teraz jest na to najlepszy czas

Najwyższy czas, aby mistrz cienia wyszedł ze swojego ukrycia.
W erze otwartych światów i widowiskowych starć z bossami coraz trudniej o gry, które stawiają na cierpliwość, obserwację i precyzję. Tymczasem wielu graczy wciąż tęskni za tytułami, które uczyły prawdziwej sztuki skradania. Wśród nich jest Tenchu, kultowa seria z czasów PlayStation i PlayStation 2, która na przełomie wieków zdefiniowała gatunek skradanek. Dziś, gdy ponownie rośnie popularność gier o cichych zabójcach, powrót Tenchu wydaje się bardziej potrzebny niż kiedykolwiek.
Tenchu – czy seria powinna wrócić?
Tenchu: Stealth Assassins, wydana w 1998 roku, zabrał graczy do feudalnej Japonii, gdzie nie liczyła się brutalna siła, lecz umiejętność znikania w cieniu i cichego eliminowania wrogów. Misje wymagały analizy tras strażników, wykorzystania ciemnych miejsc, aby można było się schować i odrobiny sprytu. Kolejne odsłony, takie jak Tenchu 2: Birth of the Stealth Assassins czy Wrath of Heaven, rozwijały formułę, dodając lepszą narrację, bardziej dopracowaną mechanikę oraz wyrazistych bohaterów, żeby tylko wspomnieć Rikimaru i Ayame.
Ostatnią naprawdę udaną częścią serii był Tenchu: Fatal Shadows z 2005 roku, który dopracował system walki i skradania, tworząc najbardziej kompletną odsłonę. Niestety późniejsze próby, jak Tenchu Z czy produkcje na konsole przenośne, zatraciły klimat oryginału. Brak głównych bohaterów, uproszczone sterowanie i nieudane eksperymenty z personalizacją postaci sprawiły, że marka popadła w zapomnienie.
Tymczasem konkurencja nie spała. Assassin’s Creed, Dishonored, Mark of the Ninja czy Ghost of Tsushima rozwijały idee zapoczątkowane przez Tenchu. Szczególnie ta ostatnia produkcja pokazała, że jest zapotrzebowanie na gry osadzone w feudalnej Japonii. Jako, że Ghost of Tsushima i wydane niedawno Ghost of Yotei to gry akcji, które oferują opcjonalne skradanie, to pustka po Tenchu wciąż nie została wypełniona.
Współczesna odsłona Tenchu mógłby połączyć to, co najlepsze z dawnych części, z technologicznymi możliwościami współczesnych sprzętów Odpowiednio zbalansowana rozgrywka, dbałość o klimat Japonii epoki Edo i skupienie na taktycznej stronie skradania mogłyby przywrócić serii dawny blask. Niestety cisza wokół tej marki trwa już zbyt długo i obecnie nie ma żadnych informacji, że FromSoftware, który posiada prawa do serii, chciałby ją przywrócić.
