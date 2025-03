Jedna z najlepszych broni w Monster Hunter: Wilds nie jest używana przez graczy z powodu wyglądu

W Monster Hunter: Wilds naszym celem, jak w praktycznie każdym RPG-u jest mierzenie się z potężnymi wrogami. Wymaga to oczywiście jak najlepszego możliwego ekwipunku, do którego zdobycia dążą gracze. W nowej odsłonie kultowego cyklu Capcomu ten schemat nie zawsze się sprawdza, o czym usłyszeliśmy od fanów na Reddicie.

Monster Hunter: Wilds - rodzaj broni krytykowany przez graczy

Nie chodzi oczywiście o wszystkie przedmioty dostępne dla naszych bohaterów w Monster Hunter: Wilds, a o konkretny rodzaj. Wielkie miecze znane jako Artian są dostępne do stworzenia z użyciem reliktów, w przeciwieństwie do większości, która korzysta z fragmentów potworów. Przedmioty są również cięższe do zdobycia - jest to nagroda za wykonanie najtrudniejszych misji.