Film Horizon Zero Dawn ma trafić do kin w 2027 roku. Ujawniono plany produkcji

Z najnowszych dokumentów sądowych wynika, że filmowa adaptacja gry Horizon Zero Dawn ma rozpocząć zdjęcia w 2026 roku, a premiera planowana jest na 2027 rok.

Informacje o planach wobec filmowej adaptacji Horizon Zero Dawn pojawiły się w związku z toczącym się sporem prawnym między Sony, a Tencentem, którego nowa produkcja, Light of Motiram ma rzekomo kopiować elementy serii Horizon. Sony określiło tę grę jako “rażące naśladownictwo” swojego hitu z 2017 roku. Teraz ujawnione dokumenty przyniosły także szczegóły dotyczące filmowej wersji przygód Aloy. Filmowy Horizon ma już gotowy scenariusz i szuka reżysera Jak donosi serwis The Game Post, szef PlayStation Productions, Asad Qizilbash, ujawnił w złożonym pod przysięgą oświadczeniu szczegóły dotyczące planów wydawniczych filmu Horizon Zero Dawn. Asad Qizilbash potwierdził, że film powstaje we współpracy z wytwórnią Columbia Pictures z którą PlayStation współpracowało wcześniej przy adaptacjach Uncharted i Gran Turismo.

W swoim oświadczeniu Qizilbash powiedział: Mamy już działający scenariusz i aktywnie poszukujemy reżysera. Naszym celem jest rozpoczęcie zdjęć w 2026 roku i premiera w 2027.

Asad Qizilbash podkreślił również znaczenie Aloy jako ikonicznej postaci dla marki PlayStation i to zarówno w kontekście serii Horizon, jak i całego wizerunku firmy. Dokument nie ujawnia jednak żadnych szczegółów dotyczących obsady lub fabuły nadchodzącego filmu. Tymczasem Tencent złożył wniosek o oddalenie pozwu dotyczącego naruszenia praw autorskich i znaków towarowych, jaki wytoczyło mu Sony. Równolegle studio Splash Damage (znane z Gears Tactics) ogłosiło, że odłączyło się od Tencentu dzięki wsparciu prywatnych inwestorów. Film Horizon Zero Dawn ma szansę dołączyć do rosnącego katalogu adaptacji gier Sony, obok takich tytułów jak Uncharted, Gran Turismo czy nadchodzące Days Gone i Ghost of Tsushima. Premiera w 2027 roku może zbiec się z premierą kolejnej odsłony serii gier Horizon (o czym krążą plotki od jakiegoś czasu), co byłoby mocnym ruchem promocyjnym ze strony PlayStation Productions.