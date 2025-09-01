Jedna z najbardziej kultowych anime nareszcie powraca. W drodze nowe odcinki

Fani powinni być zachwyceni tą wiadomością.

Jedna z najbardziej kultowych marek w świecie anime wreszcie doczeka się długo wyczekiwanego powrotu. Naruto wróci w czterech specjalnych odcinkach. Praca nad nimi została zakończona, jak informują japońskie źródła. Nie ma jeszcze oficjalnie potwierdzonej daty premiery. Naruto wraca. Przygotowano 4 odcinki specjalne Odcinki miały zadebiutować już w 2023 roku z okazji 20-lecia serii, jednak ich premiera została przesunięta z powodu problemów produkcyjnych. Teraz, gdy prace dobiegły końca, fani czekają jedynie na ogłoszenie daty emisji. Co istotne, specjalne epizody mają przenieść akcję do czasów sprzed wydarzeń z Shippuden, co może stanowić nostalgiczną podróż dla widzów, którzy dorastali razem z Naruto.

Manga tworzona przez Masashiego Kishimoto ukazywała się w latach 1999–2014, a jej popularność szybko przełożyła się na anime. Przypomnijmy, że Naruto opowiada o młodym ninja, Naruto Uzumakim, mieszkańcu wioski Konoha. Chłopak od dziecka marzy, by zostać Hokage – najsilniejszym wojownikiem i przywódcą swojej społeczności. Na początku jest postrzegany jako niezdara i samotnik, ale ukrywa w sobie potężną moc – demonicznego lisa z dziewięcioma ogonami (Kyūbi), który został w nim zapieczętowany po ataku na wioskę.

Oryginalny serial emitowany był w latach 2002–2007 i liczył 220 odcinków, natomiast kontynuacja Naruto Shippuden trwała aż do 2017 roku, zamykając się w 500 odcinkach. Do tego dochodzą liczne filmy kinowe i spin-offy, a także kontynuacja w postaci Boruto, która jednak nie cieszy się tak wielką sympatią fanów. W sumie marka Naruto to ponad 700 odcinków anime, łącznie ponad 72 tomy mangi, a także dziesiątki gier i produktów. Seria stała się jednym z filarów globalnej popkultury, obok takich gigantów jak Dragon Ball czy One Piece. Poza nowymi odcinkami w ostatnich latach zapowiedziano również aktorską adaptację Naruto, nad którą ma pracować studio Lionsgate. Projekt od dawna znajduje się w przygotowaniach, ale wciąż nie doczekał się realizacji. Na razie jednak to właśnie powrót anime rozpala największe emocje. Fani, którzy czekali ponad dekadę od zakończenia Shippuden, wkrótce znów zobaczą swojego ulubionego bohatera na ekranie.

