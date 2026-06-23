Jedna z kluczowych osób od Unreal Engine żegna się z Epic Games. W tle kontrowersje wokół AI

W opublikowanym przez siebie wpisie De Jong zwraca jednak uwagę na pewne zmiany w branży:

Przez te wszystkie lata widziałem tak wiele, ale tym, co najbardziej zapadnie mi w pamięć, są społeczność i wszyscy ludzie tworzący fajne rzeczy, oraz cała energia i pasja, które się z tym wiążą. Koniec końców właśnie o to w tym wszystkim chodzi: żeby tworzyć, dobrze się przy tym bawić i pomagać sobie nawzajem.

Ale mimo wszystko czuję, że ta epoka dobiegła końca i nadszedł czas, aby ruszyć naprzód. Branża znajduje się w bardzo interesującym miejscu. Branża gier zawsze była miejscem, w którym zmiany są nieustanne i nieuniknione, ale mam wrażenie, że docieramy teraz do punktu zwrotnego i silnej mieszanki różnych zjawisk.

Choć kocham dawny sposób pracy, uważam, że strategicznym podejściem byłoby pogodzenie się z tym, dokąd to zmierza, oraz opracowanie sposobu na to, jak przystosować się i osiągnąć doskonałość w rozwiązywaniu wyzwań i wykorzystywaniu szans, przed którymi stoimy.