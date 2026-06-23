Jedna z kluczowych osób od Unreal Engine żegna się z Epic Games. W tle kontrowersje wokół AI

Niedawno Epic Games zapowiedziało kolejne wcielenie swojego flagowego produktu, czyli silnika graficznego. Wcielenie kontrowersyjne.
Wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji od samego początku wywołało spore kontrowersje. Czy wpłynęło na odejście jednej z ważniejszych osób w firmie?
Kluczowy dyrektor od Unreal Engine opuszcza Epic Games
Oficjalnie tego nie wiadomo. Fakty są jednak takie, które krótko po tym, jak Epic oficjalnie podał szczegóły Unreal Engine 6, post w mediach społecznościowych opublikował Sjoerd De Jong. Holender ogłosił w nim, iż opuszcza firmę, z którą był związany przez 12 ostatnich lat. Zaczynał jeszcze jako Lead Evangelist, by potem zostać Senior Director of Developer Experience, silnie odpowiedzialnym za m.in. dokumentację i inne treści związane z silnikiem. Aż wreszcie w tym roku awansowano go na stanowisko Senior Director of Product. Jako ten ostatni miał, według opisu na LinkedInie, przewodzić pracom nad nowym, nieujawnionym jeszcze projektem. Tym bardziej więc jego odejście jest ogromnym zaskoczeniem.
W opublikowanym przez siebie wpisie De Jong zwraca jednak uwagę na pewne zmiany w branży:
Przez te wszystkie lata widziałem tak wiele, ale tym, co najbardziej zapadnie mi w pamięć, są społeczność i wszyscy ludzie tworzący fajne rzeczy, oraz cała energia i pasja, które się z tym wiążą. Koniec końców właśnie o to w tym wszystkim chodzi: żeby tworzyć, dobrze się przy tym bawić i pomagać sobie nawzajem.
Ale mimo wszystko czuję, że ta epoka dobiegła końca i nadszedł czas, aby ruszyć naprzód. Branża znajduje się w bardzo interesującym miejscu. Branża gier zawsze była miejscem, w którym zmiany są nieustanne i nieuniknione, ale mam wrażenie, że docieramy teraz do punktu zwrotnego i silnej mieszanki różnych zjawisk.
Choć kocham dawny sposób pracy, uważam, że strategicznym podejściem byłoby pogodzenie się z tym, dokąd to zmierza, oraz opracowanie sposobu na to, jak przystosować się i osiągnąć doskonałość w rozwiązywaniu wyzwań i wykorzystywaniu szans, przed którymi stoimy.
GramTV przedstawia:
Trudno zatem nie odebrać tego za pewne odniesienie do tematyki generatywnej sztucznej inteligencji. Wszak Epic oficjalnie potwierdził, iż w Unreal Engine 6 znajdą się narzędzia pozwalające na integrację silnika z takimi modelami AI, jak np. Claude czy też Gemini. W czasach, gdy granica w sferze używania tej technologii w game devie nie jest jeszcze jasno wytyczona i jednocześnie stanowi ona bardzo kontrowersyjny temat, wzbudziło to ogromne dyskusje. W tych nie brak oczywiście głosów niezadowolenia.
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