Frostpunk 2 zalicza opóźnienie. Poznaliśmy nową datę premiery gry od 11 bit studios

Na platformie Steam ukazał się nowy wpis od twórców Frostpunk 2, które miało zadebiutować na rynku 25 lipca. Zgodnie z informacjami przekazanymi w komunikacie, deweloperzy potrzebują jednak więcej czasu, aby dopracować produkcję. Nowa data premiery Frostpunk 2 została ustalona na 20 września 2024 roku.

Analiza tysięcy ankiet, zebranych po tym, jak w kwietniu udostępniliśmy wersję Beta, stanowiącą zaledwie wycinek pełnej, stale rozrastającej się produkcji, pomogła nam ustawić priorytety na długiej liście rzeczy, które planowaliśmy dodać do gry. Jednocześnie zdaliśmy sobie sprawę, że aby zrobić to dobrze – i oddać w ręce graczy produkcję najwyższej jakości – potrzebujemy więcej czasu na dokończenie prac nad „Frostpunkiem 2”. Zdecydowaliśmy, że zaadresujemy te uwagi już w wersji premierowej „Frostpunka 2”, a nie dopiero w popremierowych patchach do gry. To oznacza jednak, że potrzebujemy kilku dodatkowych tygodni na dokończenie produkcji. – przekazał Przemysław Marszał, prezes zarządu 11 bit studios.