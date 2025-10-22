Jeden z twórców Starfield właśnie przyznał, dlaczego ta epopeja science fiction jest tak boleśnie rozczarowująca

Dlaczego ta gra nie jest tak dobra jak Fallout 4?

Wokół gry Starfield narosło wiele historii, niekoniecznie dobrych. Często porównywano grę i jej możliwości, do innych produkcji. Bruce Nesmith, projektant systemów w Starfield, wskazał właśnie główny powód, dla którego kosmiczna gra RPG od Bethesdy nie dorównała Falloutowi ani The Elder Scrolls. Chodzi o “generowanie proceduralne”. Starfield nie jest tak dobry jak Fallout i wiemy dlaczego W rozmowie w najnowszym odcinku podcastu FRVR, Nesmith przyznał, że choć jest dumny z pracy nad projektem, to Starfield nie osiągnął poziomu swoich poprzedników.

Nie sądzę, żeby dorównywała dwóm pozostałym — Falloutowi, Skyrimowi, a raczej Elder Scrolls — ale uważam, że to dobra gra – powiedział. Jak wyjaśnił, winny jest sam fundament rozgrywki – proceduralne generowanie planet, które miało zapewnić ogromny świat, ale ostatecznie sprawiło, że wiele z nich wydaje się pustych i powtarzalnych. Kosmos jest z natury nudny. To dosłownie nicość. Kiedy planety zaczynają wydawać się monotonne i nie czujesz na nich ekscytacji, to moment, w którym gra się rozpada – dodał. Nesmith zauważył też, że brak zróżnicowanych przeciwników negatywnie wpłynął na wrażenia z eksploracji.

Byłem rozczarowany, że praktycznie jedynymi poważnymi wrogami, z jakimi się walczy, są ludzie. Obce stworzenia są jak wilki w Skyrimie – po prostu są, ale nie wnoszą nic do rozgrywki. Mimo uznania krytyków po premierze w 2023 roku, Starfield spotkał się z mieszanymi reakcjami graczy. Choć tytuł dobrze się sprzedał, dziś – według danych z SteamDB – ma mniej aktywnych użytkowników niż Skyrim: Special Edition i Fallout 4. Nie tylko Nesmith próbował zdiagnozować, dlaczego najnowsza gra Bethesdy nie porwała fanów. Wcześniej były deweloper studia Nate Purkeypile stwierdził, że świat Starfield jest zbyt jałowy, by angażować graczy na dłuższą metę. Bethesda wciąż jednak nie porzuca swojej kosmicznej epopei – trwają prace nad drugim fabularnym dodatkiem DLC po Shattered Space. Pozostaje pytanie, jak długo studio będzie jeszcze wspierać grę, skoro coraz więcej zasobów trafia już do produkcji The Elder Scrolls VI. Tymczasem wiemy już, że premiera gry na PS5 nie nastąpi prędko.

