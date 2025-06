Jeden z największych hitów Pixara doczeka się kontynuacji. Po porażce nowego filmu studio stawia na sprawdzone historie

W najnowszym odcinku podcastu The Hot Mic dziennikarz Jeff Sneider ujawnił, że Pixar przygotowuje sequel Ratatuj. Według Sneidera, projekt znajduje się na wczesnym etapie rozwoju, ale jego samo istnienie potwierdza to, o czym od dawna mówi się w branży: Pixar coraz częściej sięga po swoje sprawdzone marki.

Ich najnowsze oryginalne produkcje jak To nie wypanda, Luca czy Elio mają swoich fanów, ale żadna nie zyskała kultowej pozycji, nie mówiąc już o byciu finansowym sukcesem, co nie było problemem z filmami z ich złotej ery sprzed 10, czy 20 lat – przyznał Sneider.

Ratatuj to jeden z największych kinowych hitów Pixara. Film w Ameryce zarobił 206,4 mln dolarów, zaś na pozostałych rynkach 417,2 mln dolarów. Globalnie dało to 623,7 mln dolarów. Obok Coco oraz Odlotu to najbardziej dochodowy film studia, który jeszcze nie doczekał się oficjalnej kontynuacji. Wkrótce jednak może się to zmienić.