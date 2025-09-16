Jeden z najlepszych seriali Amazona powraca z drugim sezonem. Pierwsze recenzje obiecują hit

Po emocjonującym debiucie w 2023 roku, Gen V powraca z drugim sezonem, ponownie zabierając widzów na Uniwersytet Godolkina, czyli elitarnej uczelni dla młodych superbohaterów, osadzonej w świecie nagradzanego serialu The Boys. Tym razem akcja rozpoczyna się w cieniu wydarzeń z ostatniego sezonu głównego cyklu i rosnącego terroru Homelandera. Gdy reszta Stanów Zjednoczonych uczy się żyć pod jego rządami, nowy, enigmatyczny dziekan wprowadza na uczelni program nauczania obiecujący studentom większą potęgę niż kiedykolwiek wcześniej.

Gen V – doskonałe pierwsze recenzje drugiego sezonu popularnego serialu Amazona

Teraz do sieci trafiły pierwsze recenzje nowych odcinków Gen V. W serwisie Rotten Tomatoes serial może pochwalić się aż 90% pozytywnych ocen z 20 recenzji. Poniżej przeczytacie fragmenty wybranych opinii.