Jeden z najlepszych seriali Amazona powraca z drugim sezonem. Pierwsze recenzje obiecują hit

Po emocjonującym debiucie w 2023 roku, Gen V powraca z drugim sezonem, ponownie zabierając widzów na Uniwersytet Godolkina, czyli elitarnej uczelni dla młodych superbohaterów, osadzonej w świecie nagradzanego serialu The Boys. Tym razem akcja rozpoczyna się w cieniu wydarzeń z ostatniego sezonu głównego cyklu i rosnącego terroru Homelandera. Gdy reszta Stanów Zjednoczonych uczy się żyć pod jego rządami, nowy, enigmatyczny dziekan wprowadza na uczelni program nauczania obiecujący studentom większą potęgę niż kiedykolwiek wcześniej.
Teraz do sieci trafiły pierwsze recenzje nowych odcinków Gen V. W serwisie Rotten Tomatoes serial może pochwalić się aż 90% pozytywnych ocen z 20 recenzji. Poniżej przeczytacie fragmenty wybranych opinii.
Ponieważ komentarz społeczny staje się coraz mniej jednoznaczny, Gen V opiera się na barkach swoich bohaterów, którzy próbują odróżnić prawdziwe bohaterstwo od tego zapakowanego w marketingową otoczkę. Na szczęście wciąż są gotowi podjąć to wyzwanie – Variety.
Drugi sezon Gen V jest równie mocny co pierwszy, jeśli nie lepszy, dzięki duchowi i hołdowi oddanemu Chance’owi Perdomo. Wciąż nieprzyzwoity, zabawny i aktualny – to pozycja obowiązkowa dla fanów The Boys - GamesRadar+.
Pomimo dość powolnego początku, drugi sezon Gen V to szalona jazda napędzana przez głównego antagonistę godnego samego Homelandera – IGN.
Najlepszy projekt w całym uniwersum The Boys. Drugi sezon Gen V doskonale oddaje hołd Chance’owi Perdomo (i Andre), a przy tym wciąż serwuje widzom potężne ciosy emocjonalne. Nie przestaje przekraczać granic, ale równocześnie wplata wiele wzruszających momentów. Cała obsada błyszczy - Mama’s Geeky.
Po intensywnym i niezapomnianym pierwszym sezonie, Gen V wraca z równie wciągającym drugim rozdziałem, który jednocześnie idealnie wpisuje się w szersze uniwersum i działa znakomicie jako samodzielna produkcja - Awards Buzz.
Dla porównania, debiutancki sezon uzyskał 97% i status Certified Fresh. Główna seria The Boys notowała kolejno 85%, 97%, 98% i 93% dla czterech sezonów. Piąty i ostatni sezon ma zadebiutować w 2026 roku, a w przygotowaniu znajduje się również kolejny spin-off, Vought Rising.
W obsadzie drugiego sezonu Gen V znaleźli się: Jaz Sinclair (Marie Moreau), Lizze Broadway (Emma Meyer), Maddie Phillips (Cate Dunlap), London Thor i Derek Luh (Jordan Li), Asa Germann (Sam Riordan), Sean Patrick Thomas (Polarity) oraz Hamish Linklater (Dean Cipher). Showrunnerką pozostaje Michele Fazekas, a wśród producentów wykonawczych są m.in. Eric Kripke, Seth Rogen i Evan Goldberg.
Przypomnijmy, że drugi sezon Gen V zadebiutuje na Prime Video już jutro, czyli 17 września. Na premierę otrzymamy od razu trzy odcinki.
