Zaloguj się lub Zarejestruj

Jeden z najlepszych RPG tego roku dostępny ZA DARMO na Steam. Ale musisz się spieszyć

Jakub Piwoński
2025/11/07 07:45
0
0

Czas na wyprubowanie gry to zaledwie kilka dni. A tuż po tym zadebiutuje dodatek.

Warhorse Studios ogłosiło, że Kingdom Come: Deliverance 2 jest dostępne za darmo na platformie Steam od 6 do 10 listopada. Informacja pojawiła się na oficjalnym koncie gry na platformie X, tuż po ostatniej transmisji na żywo. Przez ten czas gracze mogą cieszyć się pełnym dostępem do podstawowej wersji gry, co stanowi doskonałą okazję dla tych, którzy czekali na kontynuację historii Henry’ego lub chcą sprawdzić ulepszone mechaniki przed zakupem.

Kingdom Come: Deliverance 2
Kingdom Come: Deliverance 2

Kingdom Come: Deliverance 2 za darmo na Steam

Kingdom Come: Deliverance 2 zostało uznane za jedną z najlepszych gier RPG 2025 roku. Tytuł zebrał znakomite recenzje dzięki ulepszonej walce, bogatszej fabule oraz bardziej rozbudowanemu systemowi wyborów moralnych, które wpływają na rozwój historii. Darmowy weekend to idealny moment, by samemu przekonać się, dlaczego produkcja Warhorse Studios zdobyła tak duże uznanie.

Promocja zbiega się w czasie z premierą trzeciego i ostatniego dodatku DLC – Mysteria Ecclesiae, który zadebiutuje 11 listopada, dzień po zakończeniu darmowego okresu. Rozszerzenie przenosi Henry’ego do klasztoru Sedletz, gdzie bohater ma odkryć tajemnicę tajemniczej choroby – określanej przez twórców jako „średniowieczny COVID-19”. DLC wprowadzi nowe umiejętności i narzędzia, mroczniejszy klimat oraz rozgrywkę skupioną na śledztwie i atmosferze.

GramTV przedstawia:

Gracze, którzy jeszcze nie mieli okazji zagrać w Kingdom Come: Deliverance 2, mają więc cały weekend, by zanurzyć się w świecie realistycznego średniowiecza i zdecydować, czy warto kontynuować przygodę po premierze najnowszego dodatku. Nie ma co zwlekać. Wejdź na Steam i wypróbuj jeden z głośniejszych tytułów tego roku.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://gamerant.com/kingdom-come-deliverance-2-kcd2-steam-free-limited-time/

Tagi:

News
Steam
RPG
za darmo
średniowiecze
Kingdom Come: Deliverance 2
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112