Jeden z najlepszych RPG tego roku dostępny ZA DARMO na Steam. Ale musisz się spieszyć

Czas na wyprubowanie gry to zaledwie kilka dni. A tuż po tym zadebiutuje dodatek.

Warhorse Studios ogłosiło, że Kingdom Come: Deliverance 2 jest dostępne za darmo na platformie Steam od 6 do 10 listopada. Informacja pojawiła się na oficjalnym koncie gry na platformie X, tuż po ostatniej transmisji na żywo. Przez ten czas gracze mogą cieszyć się pełnym dostępem do podstawowej wersji gry, co stanowi doskonałą okazję dla tych, którzy czekali na kontynuację historii Henry’ego lub chcą sprawdzić ulepszone mechaniki przed zakupem.

Kingdom Come: Deliverance 2 za darmo na Steam

Kingdom Come: Deliverance 2 zostało uznane za jedną z najlepszych gier RPG 2025 roku. Tytuł zebrał znakomite recenzje dzięki ulepszonej walce, bogatszej fabule oraz bardziej rozbudowanemu systemowi wyborów moralnych, które wpływają na rozwój historii. Darmowy weekend to idealny moment, by samemu przekonać się, dlaczego produkcja Warhorse Studios zdobyła tak duże uznanie.