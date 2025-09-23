Jeden z najbardziej nostalgicznych seriali powraca. Powstaje reboot kultowej serii

Nowa wersja powstaje we współpracy Fox Entertainment oraz Fremantle. Produkcja obejmie dwanaście odcinków, a za całość odpowiada Matt Nix, znany showrunner i producent wykonawczy. W gronie producentów znajdą się także Michael Berk, Greg Bonann, Dante Di Loreto oraz Doug Schwartz. Co ważne, Berk, Bonann i Schwartz byli twórcami oryginalnej serii, która w latach dziewięćdziesiątych stała się globalnym fenomenem.

Słoneczny patrol zawsze był klejnotem w portfolio Fremantle i pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych seriali w historii telewizji na całym świecie. Znaleźliśmy idealnego partnera w stacji Fox, by zachować to dziedzictwo. Z Mattem Nixem u steru jesteśmy w świetnych rękach, ponieważ potrafi on opowiadać angażujące i pełne emocji historie. Naszym celem jest ponowne dotarcie do wiernych fanów, a jednocześnie przedstawienie świata słynnych ratowników nowemu pokoleniu widzów – podkreślił Vesper.

Podczas pierwszej emisji Słoneczny patrol zdefiniował całą epokę plażowego życia i wyniósł ratowników na poziom ikon popkultury. Teraz, dzięki współpracy z Fremantle, serial wraca we współczesnej odsłonie. Razem z Mattem Nixem i współtwórcą oryginału Gregiem Bonannem wprowadzimy kalifornijski sen do nowej generacji widzów, oferując świeże historie, młode gwiazdy i widowisko, które sprawiło, że serial stał się globalną sensacją – powiedział Thorn.

Pierwszy odcinek Słonecznego patrolu został wyemitowany w 1989 roku na antenie NBC. Produkcja spędziła tam tylko jeden sezon, po czym trafiła do pełnej emisji, gdzie pozostawała przez kolejne jedenaście lat. Łącznie powstało prawie 250 odcinków, a ostatnie dwa sezony nosiły tytuł Baywatch: Hawaii, ponieważ produkcję przeniesiono z Kalifornii na Hawaje. W 2003 roku telewizja Fox wyemitowała film telewizyjny będący powrotem całej obsady.

Na szczycie popularności Słoneczny patrol był najchętniej oglądanym serialem na świecie, docierając do widzów w ponad 200 krajach. To właśnie ta produkcja wypromowała Davida Hasselhoffa, a także przyczyniła się do sukcesu takich gwiazd jak Pamela Anderson, Jason Momoa, Yasmine Bleeth czy Carmen Electra. Serial doczekał się spin-offu Baywatch Nights, a także filmowej wersji z 2017 roku, w której zagrali Dwayne Johnson i Zac Efron.

Prace nad rebootem w Fremantle rozpoczęto już w 2018 roku, a stacja Fox oficjalnie dołączyła do projektu w 2024 roku, podpisując umowę na realizację scenariusza. Na chwilę obecną nie ogłoszono jeszcze obsady, ale twórcy zapewniają, że widzowie mogą spodziewać się świeżych nazwisk oraz zupełnie nowych historii osadzonych w kalifornijskich realiach.