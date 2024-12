Jason Momoa z nową rolą w uniwersum DC. Aktor porzuci trójząb i podwodne życie

Momoa nie powróci do roli Aquamana. James Gunn zaproponował mu zagranie zupełnie innej postaci.

Potwierdziły się plotki, które pojawiły się jeszcze w ubiegłym roku. Już na samym początku ogłaszania nowego uniwersum DC dowiedzieliśmy się, że prawdopodobnie nikt z oryginalnej obsady Ligi Sprawiedliwości nie powróci do swoich ról. Wtedy też do sieci trafiły doniesienia, że Jason Momoa zostanie w DCU, ale dostanie zupełnie nową rolę. Tak też się stało i teraz potwierdzono, że aktor zagra popularnego antybohatera Lobo. Pierwszy występ Momoi w tej roli zaplanowany jest na film Supergirl: Woman of Tomorrow w 2026 roku. Jason Momoa zagra Lobo w Supergirl: Woman of Tomorrow Momoa łączony był z rolą Lobo już po tym, jak było jasne, że Aquaman i Zaginione Królestwo nie odniesie sukcesu. Podjęto wtedy decyzję, aby seria o Atlantydzie nie była dalej rozwijana, ale nie chciano rozstawać się z aktorem. Wtedy też padł pomysł, aby gwiazdor przejął rolę jednego z jego ulubionych komiksowych postaci, czyli Lobo.

Zbieram komiksy i co prawda nie czytam ich już tak często, ale zawsze chciałem zagrać Lobo, bo pomyślałem, że to dla mnie idealna rola – powiedział Momoa w jednym z wcześniejszych wywiadów. Lobo to antybohater znany ze swojej gwałtownej i lekceważącej osobowości, pochodzący z planety Czarnia. Posiada nadludzką siłę, zdolności regeneracyjne i niezniszczalność, co czyni go niezwykle groźnym przeciwnikiem. Zazwyczaj przedstawiany jest jako łowca nagród, który lubi chaos i zniszczenie. Postać stworzył scenarzysta Roger Slifer i rysownik Keith Giffen w 1983 roku, debiutując w trzecim numerze komiksu Omega Men. Rola Lobo w Supergirl: Woman of Tomorrow nie została ujawniona. Nie wiadomo, czy będzie to jedynie występ gościnny, czy też Momoa zagra pełnoprawnego złoczyńcę, z którym kuzynka Kal-Ela będzie musiała się zmierzyć.

Wraz z ogłoszeniem nowej roli Jasona Momoy pojawia się pytanie, czy Lobo otrzyma własny film. Gdyby James Gunn wyraził na to zgodę, nie musiałby nawet szukać reżysera. David Leitch, czyli współtwórca Johna Wicka i autor Deadpoola 2 oraz Kaskadera, w komentarzu pod postem Momoy, w którym potwierdził swoją nową rolę w uniwersum DC, napisał: „Zróbmy razem film o Lobo”. Chociaż jest to jedynie życzenie reżysera, to DC Studios może poważnie rozważyć stworzenie kinowej produkcji o Lobo i powierzyć jej wyreżyserowanie właśnie Leitchowi. Reżyserem filmu o Supergirl jest Craig Gillespie, twórca Cruelli dla Disneya i Inwestorów amatorów. Za scenariusz odpowiadają Tom King, Otto Binder oraz Ana Nogueira. Przypomnijmy, że Supergirl: Woman of Tomorrow zadebiutuje w kinach 26 czerwca 2026 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.