James Cameron stawia na sztuczną inteligencję. Tylko tak blockbustery mogą przetrwać

Jeśli chcemy dalej oglądać takie filmy jak Diuna, czy Avatar albo inne produkcje pełne efektów i komputerowo generowanych scen, musimy znaleźć sposób, by obniżyć koszt realizacji o połowę. Ale to nie oznacza zwolnień wśród pracowników firm od efektów specjalnych. Chodzi o to, by przyspieszyć tempo pracy, skrócić cykl produkcji i dać artystom szansę na tworzenie jeszcze większej ilości fajnych rzeczy.

Cameron zaznaczył, że nie chodzi mu o zastępowanie ludzi przez maszyny. Wręcz przeciwnie, sztuczna inteligencja ma być wsparciem, które usprawni procesy i pozwoli twórcom skupić się na kreatywnej stronie produkcji

To nie jest tylko hipotetyczne. To realne wyzwanie dla całego przemysłu.

Reżyser od września 2024 roku zasiada w radzie dyrektorów Stability AI, firmy znanej z modelu „text-to-image”. Decyzja o dołączeniu do tej technologicznej firmy nie była, jak podkreślił, motywowana chęcią zysku, ale ciekawością.

W dawnych czasach sam zakładałbym firmę, żeby coś takiego rozgryźć. Ale nauczyłem się, że to nie zawsze najlepsze rozwiązanie. Dlatego pomyślałem – dobrze, dołączę do dobrej, konkurencyjnej firmy, która ma doświadczenie. Chciałem zrozumieć przestrzeń. Co siedzi w głowach deweloperów? Na czym się skupiają? Ile trzeba zasobów, by stworzyć model pod konkretny cel? I jak to zintegrować efektami wizualnymi?