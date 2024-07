Jason Momoa wkrótce zadebiutuje w nowej roli w DC? Aktor ma pojawić się w Supergirl

Od dłuższego czasu pojawiają się doniesienia, że Jason Momoa nie wróci jako Aquaman w nowym uniwersum DC, ale będzie miał możliwość wcielenia się w zupełnie nową postać. James Gunn i Peter Safran nie planują nowego filmu o Aquamanie po porażce ubiegłorocznej produkcji o tym superbohaterze, która zarobiła w kinach tylko 434,3 mln dolarów. W DC Studios nikt jednak nie chce rozstawać się z Momoą, dlatego zaproponowano mu zupełnie inną rolę. Aktor ma wcielić się w antybohatera znanego jako Lobo, a swój ekranowy debiut ma zaliczyć w nadchodzącym filmie o Supergirl.

Supergirl: Woman of Tomorrow – Jason Momoa pojawi się jako Lobo?

Scooper Daniel Richtman twierdzi, że obecnie trwają castingi do różnych ról do przygód kuzynki Supermana, a jedną z opisywanych postaci bardzo przypomina Lobo, do której przymierzany jest właśnie Momoa. Chociaż nie padają żadne konkrety, to wszystko wskazuje na to, że aktor będzie mógł spełnić swoje marzenie i wcieli się w tego komiksowego antybohatera.