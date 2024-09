Jason Momoa podczas kręcenie Minecrafta "był zły i krzyczał". Czyżby?

Mam cameo w filmowym Minecrafcie. Widziałam, jak Jason Momoa źle traktuje kogoś z ekipy i było to rozczarowujące. To było po mocnej i emocjonalnej scenie, więc może nie wyszedł z roli? Nie wiem, ale byłam tym zaskoczona. Wściekał się, że robią coś nie tak. Chodziło o przygotowywanie ujęcia. Był zły i krzyczał. Pomyślałam, że to nie jest dobre środowisko pracy i nie byłabym zadowolona, pracując w takich warunkach.