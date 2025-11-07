Japoński zespół One Ok Rock wyróżniony nagrodą Hall Of Fame na Rock Sound Awards 2025

One Ok Rock, który nie tak dawno zagrało świetny koncert w Polsce, zdobyło nagrodę Hall of Fame podczas tegorocznego Rock Sound Awards 2025.

Zespół One Ok Rock został uhonorowany prestiżową nagrodą Hall Of Fame podczas tegorocznej gali Rock Sound Awards 2025. Wyróżnienie przyznawane jest artystom, którzy wywarli długotrwały i znaczący wpływ na świat rocka.

One Ok Rock z nagrodą Hall of Fame

Nagroda idealnie zgrywa się z rocznicą istnienia zespołu. Japońska grupa rockowa obchodzi obecnie 20-lecie działalności, a rok 2025 jest dla niej kolejnym etapem pełnym sukcesów, rozwoju i artystycznych poszukiwań. Pomimo dwóch dekad na scenie, One Ok Rock nadal potrafią zaskakiwać, inspirować i poszerzać swoje muzyczne horyzonty, zdobywając nowych fanów na całym świecie. Z tej okazji wokalista zespołu, Taka Moriuchi, podzielił się refleksjami na temat dotychczasowej drogi zespołu wspominając kluczowe lekcje, jakie zespół wyniósł z wieloletniej kariery, oraz marzenia, które przez lata udało im się zrealizować.