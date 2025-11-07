Japoński zespół One Ok Rock wyróżniony nagrodą Hall Of Fame na Rock Sound Awards 2025

One Ok Rock, który nie tak dawno zagrało świetny koncert w Polsce, zdobyło nagrodę Hall of Fame podczas tegorocznego Rock Sound Awards 2025.
Zespół One Ok Rock został uhonorowany prestiżową nagrodą Hall Of Fame podczas tegorocznej gali Rock Sound Awards 2025. Wyróżnienie przyznawane jest artystom, którzy wywarli długotrwały i znaczący wpływ na świat rocka.
One Ok Rock z nagrodą Hall of Fame
Nagroda idealnie zgrywa się z rocznicą istnienia zespołu. Japońska grupa rockowa obchodzi obecnie 20-lecie działalności, a rok 2025 jest dla niej kolejnym etapem pełnym sukcesów, rozwoju i artystycznych poszukiwań. Pomimo dwóch dekad na scenie, One Ok Rock nadal potrafią zaskakiwać, inspirować i poszerzać swoje muzyczne horyzonty, zdobywając nowych fanów na całym świecie. Z tej okazji wokalista zespołu, Taka Moriuchi, podzielił się refleksjami na temat dotychczasowej drogi zespołu wspominając kluczowe lekcje, jakie zespół wyniósł z wieloletniej kariery, oraz marzenia, które przez lata udało im się zrealizować.
Nagroda Hall Of Fame stanowi symboliczne uhonorowanie ich trwałego wpływu na współczesny rock, a także potwierdza, że One Ok Rock pozostają jedną z najbardziej znaczących formacji swojego pokolenia. Sporym sukcesem okazał się ich najnowszy i jednocześnie najdojrzalszy album “Detox”, który porusza dość istotne tematy, a przy tym muzycznie wraca do korzeni grupy, gdy ta grała nieco ostrzej, aniżeli na dwóch ostatnich krążkach. “Detox” oferuje zatem sporo mocnych, mięsistych, przesterowanych dźwięków, połączonych z szaloną perkusją i melodyjnym wokalem. Zwieńczeniem płyty jest niezwykle energiczna, metalowa wręcz kolaboracja z Chico Carlito oraz Paledusk w utworze “C.U.R.I.O.S.I.T.Y”.
One Ok Rock zaliczyli ostatnio długo wyczekiwany tour z kultowym Linkin Park. Pierwotnie mieli wystąpić wspólnie w 2017 roku, ale ze względu na śmierć Chestera Benningtona, ten pomysł został odłożony na kilka lat. W październiku grupa wystąpiła w Warszawie, dając pokaz muzycznych umiejętności i dobrego, rockowego smaku.
Przy okazji, utwór “Puppets Can’t Control You” pochodzący z najnowszego albumu, zyskał miano utworu roku w japońskim zestawieniu muzyki rockowej.
