Zaloguj się lub Zarejestruj

Japoński zespół One Ok Rock wyróżniony nagrodą Hall Of Fame na Rock Sound Awards 2025

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/07 14:40
0
0

One Ok Rock, który nie tak dawno zagrało świetny koncert w Polsce, zdobyło nagrodę Hall of Fame podczas tegorocznego Rock Sound Awards 2025.

Zespół One Ok Rock został uhonorowany prestiżową nagrodą Hall Of Fame podczas tegorocznej gali Rock Sound Awards 2025. Wyróżnienie przyznawane jest artystom, którzy wywarli długotrwały i znaczący wpływ na świat rocka.

One Ok Rock – Taka i Toru
One Ok Rock – Taka i Toru

One Ok Rock z nagrodą Hall of Fame

Nagroda idealnie zgrywa się z rocznicą istnienia zespołu. Japońska grupa rockowa obchodzi obecnie 20-lecie działalności, a rok 2025 jest dla niej kolejnym etapem pełnym sukcesów, rozwoju i artystycznych poszukiwań. Pomimo dwóch dekad na scenie, One Ok Rock nadal potrafią zaskakiwać, inspirować i poszerzać swoje muzyczne horyzonty, zdobywając nowych fanów na całym świecie. Z tej okazji wokalista zespołu, Taka Moriuchi, podzielił się refleksjami na temat dotychczasowej drogi zespołu wspominając kluczowe lekcje, jakie zespół wyniósł z wieloletniej kariery, oraz marzenia, które przez lata udało im się zrealizować.

Nagroda Hall Of Fame stanowi symboliczne uhonorowanie ich trwałego wpływu na współczesny rock, a także potwierdza, że One Ok Rock pozostają jedną z najbardziej znaczących formacji swojego pokolenia. Sporym sukcesem okazał się ich najnowszy i jednocześnie najdojrzalszy album “Detox”, który porusza dość istotne tematy, a przy tym muzycznie wraca do korzeni grupy, gdy ta grała nieco ostrzej, aniżeli na dwóch ostatnich krążkach. “Detox” oferuje zatem sporo mocnych, mięsistych, przesterowanych dźwięków, połączonych z szaloną perkusją i melodyjnym wokalem. Zwieńczeniem płyty jest niezwykle energiczna, metalowa wręcz kolaboracja z Chico Carlito oraz Paledusk w utworze “C.U.R.I.O.S.I.T.Y”.

GramTV przedstawia:

One Ok Rock zaliczyli ostatnio długo wyczekiwany tour z kultowym Linkin Park. Pierwotnie mieli wystąpić wspólnie w 2017 roku, ale ze względu na śmierć Chestera Benningtona, ten pomysł został odłożony na kilka lat. W październiku grupa wystąpiła w Warszawie, dając pokaz muzycznych umiejętności i dobrego, rockowego smaku.

Przy okazji, utwór “Puppets Can’t Control You” pochodzący z najnowszego albumu, zyskał miano utworu roku w japońskim zestawieniu muzyki rockowej.

Źródło:https://rocksound.tv/news/one-ok-rock-win-the-hall-of-fame-award

Tagi:

Muzyka
muzyka
nagroda
Hall of Fame
rock band
rock
muzyka w grach
muzyka rockowa
zespół rockowy
One Ok Rock
muzyka popowa
rock and roll
zespół muzyczny
zespół popowy
Rock and Roll Hall of Fame 2025
japoński zespół
japoński rock
jRock
Rock Sound Awards 2025
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112