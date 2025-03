Jan Borysewicz bez hamulców. Nazwał pracownika technicznego „ch**em” w trakcie koncertu

Muzycy i obsługa techniczna to bardzo konkretne i istotne partnerstwo. Jedni na ogół nie mogą żyć bez drugich i aby wszystko działało w pełni sprawnie, każda ze stron powinna podchodzić do siebie i swoich obowiązków z należytym szacunkiem. Nie zawsze się tak jednak udaje, czego przykładem jest jeden z ostatnich koncertów Lady Pank.

Zgaś to białe (światło przyp. red.) ch**ju!

Czy dało się zwrócić uwagę grzeczniej? Zapewne tak. Nagranie z tego incydentu trafiło do mediów społecznościowych i zdecydowanie podzieliło komentujących. Niektórzy nazwali wokalistę zwykłym agresywnym, chamem. Inni kulturalniej sugerowali, że takie zachowanie było niepotrzebne i można było to zrobić nieco inaczej. Jeszcze inna grupa osób broni muzyka, twierdząc, że to nie kółko różańcowe tylko rock and roll, więc jak się człowiek zdenerwuje to ma prawo zakląć.