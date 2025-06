Jan Błachowicz w World of Tanks Blitz. Prawdziwa Polska Siła nowym ambasadorem gry

Z okazji 11. rocznicy World of Tanks Blitz twórcy zaprosili do współpracy byłego mistrza UFC.

Błachowicz, który poza oktagonem znany jest jako entuzjasta gier wideo, nie kryje radości z dołączenia do świata World of Tanks Blitz. „Wierzę, że dynamiczne starcia czołgów doskonale odzwierciedlają mój styl walki” – komentuje zawodnik. Twórcy gry chwalą go za autentyczność i pasję, nazywając doskonałym kandydatem na ambasadora.

World of Tanks Blitz świętuje swoje 11. urodziny w wyjątkowy sposób. Do gry dołącza Jan Błachowicz – były mistrz UFC wagi półciężkiej, znany fanom sportu jako Legendarna Polska Siła. Zawodnik MMA został nowym ambasadorem gry i już teraz bierze udział w specjalnej kampanii promującej tytuł od Wargaming.

Wydarzenie z udziałem Błachowicza to część większej kampanii z okazji 11-lecia gry. World of Tanks Blitz ma na koncie ponad 180 milionów pobrań i dostępna jest na urządzeniach mobilnych, PC oraz Nintendo Switch. Z okazji rocznicy przygotowano dla graczy szereg atrakcji i nagród – od unikalnych czołgów po specjalne kamuflaże.

Do 6 lipca każdy gracz, który zaloguje się do World of Tanks Blitz, otrzyma darmowy kontener z prezentami – zawartość uzależniona będzie od wieku konta. Między 20 czerwca a 4 lipca trwać będzie wydarzenie Blitz Fest Event z czołgiem Tiger-Maus jako główną nagrodą. Z kolei ukończenie jednej ze ścieżek wydarzenia pozwoli zdobyć czołg Bisonte C45.

To jednak nie koniec – od 26 czerwca do 13 lipca gracze World of Tanks Blitz otrzymają pojazd Turbo Collector z legendarnym kamuflażem burzy ognia. Twórcy zapowiadają jeszcze więcej niespodzianek, które stopniowo będą ujawniane na oficjalnej stronie gry.