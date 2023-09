James Gunn: tylko dwa scenariusze gotowe. DC Studios ze sporymi opóźnieniami produkcji

Pragnienia Jamesa Gunna dotyczące rebootu DC zbiegły się ze strajkami scenarzystów i aktorów, a więc prace nad wieloma projektami są znacznie opóźnione. Teraz dowiadujemy się co jest gotowe do realizacji.

James Gunn przeszedł z Marvela do DC, gdzie jako wiceprezes, przy wsparciu i błogosławieństwu Petera Safrana, ma bardzo ambitne plany dotyczące zmian w tym uniwersum. Jego celem jest ożywienie DC Universe i wyniesienie go na zupełnie nowy poziom. Niestety trwające strajki scenarzystów i aktorów, nie pozwalają mu rozwinąć skrzydeł. Filmowiec ujawnił, które projekty są gotowe do realizacji, czyli mają napisane scenariusze i trzeba przyznać, że jest tego niezwykle mało.