David Zaslav: James Gunn ma „misję od boga”, aby zrestartować DCEU

David Zaslav widzi Jamesa Gunna nie tylko jako znakomitego reżysera i być może managera, ale faceta z misją i to nie od byle kogo, bo od samego boga. Prezes Warnera wychwala Gunna i jego nadchodzący film Superman: Legacy. Takim przemyśleniem, szef Warner Bros. Discovery, miał podzielić się w trakcie konferencji podsumowującej bilans finansowy firmy z pierwszego kwartału 2023 roku .

Warner Bros ma za sobą dwa najgorsze lata w swojej 100-letniej historii. Zaslav twierdzi, że chce przywrócić wytwórnię do dawnej świetności. Czy może mu się nie udać, jeśli zatrudnia człowieka przysłanego przez samego boga?

James Gunn ma „misję od boga”, aby zrestartować DCEU

Gunn jest znany z trzech wyreżyserowanych przez siebie filmów Strażnicy Galaktyki, plus świątecznego dodatku do nich. W 2021 roku był zaangażowany w The Suicide Squad dla DCEU, po czym został zatrudniony jako wiceprezes i szef kreatywnych operacji w DC Studios.