Złoczyńcy z Flasha dostaną własny film? James Gunn ma chyba pomysł na leczenie ran po klapie finansowej

W sieci pojawiła się pogłoska, że DC Studios pracuje nad filmem fabularnym, w którym centralnymi postaciami będą złoczyńcy walczący na co dzień z Flashem . Podobno nie jest to decyzja związana z kinową klapą i porażką finansową tego superbohatera, ale trudno dać temu wiarę.

Fani bez trudu rozpoznają takie postacie jak: Captain Cold, Abra Kadabra, Mirror Master, Heat Wave, Golden Glider, Weather Wizard, Trickster, Pied Piper, Top i Captain Boomerang. Wszyscy oni, mają teraz szansę połączyć siły w kinowym widowisku.

Według My Time to Shine Hello, film „wchodzi do kanonu DCU”, ale to nie znaczy, że pojawi się w najbliższej przyszłości.