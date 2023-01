Avatar 2 już na siebie zarobił. Film notuje rekordowe wpływy z kin

Łącznie w Ameryce produkcja zarobiła już 516,8 mln dolarów, co daje jej drugie miejsce na liście najbardziej dochodowych filmów debiutujących w Ameryce w 2022 roku. Do Top Gun: Maverick traci już tylko niecałe 202 mln dolarów i nie jest wykluczone, że za kilka tygodni uda się pokonać produkcję z Tomem Cruisem. Tym bardziej że po 24 dniach wyświetlania Avatara: Istoty wody w kinach wpływy są wyższe o 10% od kontynuacji Top Guna.

Z pozostałych rynków film zebrał 132,6 mln dolarów, co dało zaledwie 30% spadek frekwencji. Poza Ameryką Avatar 2 zebrał 1,191 mld dolarów. Globalnie najnowsza produkcja Jamesa Camerona przyniosła już 1,708 mld dolarów zysku z kin. Daje to siódme miejsce na liście najbardziej dochodowych filmów w historii, pokonując Jurassic World z 2015 roku. Następnym celem do pokonania jest Spider-Man: Bez drogi do domu z 1,916 mld dolarów.