James Bond bez broni? Amazon cenzuruje plakaty słynnego agenta

To niewiarygodne, ale Amazon z jakiś niejasnych powodów wpadł na pomysł, by Agent 007 nie miał przy sobie broni.

Wygląda na to, że nawet legendarny agent 007 nie jest już bezpieczny przed cyfrową gumką cenzury. Amazon postanowił usunąć broń z plakatów wszystkich filmów o Jamesie Bondzie. Nie znane są jednak przyczyny tego zabiegu. Tak, dobrze przeczytaliście – od Seana Connery’ego po Daniela Craiga, wszyscy agenci MI6 teraz pozują z pustymi rękami.

Bond pozbawiony broni

Dla fanów i kinomanów to jak zobaczyć Batmana bez peleryny. Plakaty, które od dziesięcioleci sprzedawały klimat niebezpiecznych misji i eleganckiej śmiercionośnej precyzji, nagle stały się… trochę nudne. Internet oczywiście nie pozostał bierny. W sieci roi się od porównań „przed i po”, a komentarze wahają się od zdziwienia po jawne oburzenie.