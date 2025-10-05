Zaloguj się lub Zarejestruj

James Bond bez broni? Amazon cenzuruje plakaty słynnego agenta

Jakub Piwoński
2025/10/05 17:30
To niewiarygodne, ale Amazon z jakiś niejasnych powodów wpadł na pomysł, by Agent 007 nie miał przy sobie broni.

Wygląda na to, że nawet legendarny agent 007 nie jest już bezpieczny przed cyfrową gumką cenzury. Amazon postanowił usunąć broń z plakatów wszystkich filmów o Jamesie Bondzie. Nie znane są jednak przyczyny tego zabiegu. Tak, dobrze przeczytaliście – od Seana Connery’ego po Daniela Craiga, wszyscy agenci MI6 teraz pozują z pustymi rękami.

007
007

Bond pozbawiony broni

Dla fanów i kinomanów to jak zobaczyć Batmana bez peleryny. Plakaty, które od dziesięcioleci sprzedawały klimat niebezpiecznych misji i eleganckiej śmiercionośnej precyzji, nagle stały się… trochę nudne. Internet oczywiście nie pozostał bierny. W sieci roi się od porównań „przed i po”, a komentarze wahają się od zdziwienia po jawne oburzenie.

Amazon, który jak wiadomo, jest właścicielem praw do marki, na razie milczy. A internauci próbują zrozumieć logikę: czy teraz każda scena z pistoletem wymaga cyfrowego retuszu? Czy przyszłość Bondów to wirtualna wersja łagodnego wujka, który tylko uśmiecha się i podaje herbatę w kryzysowych sytuacjach? A może istnieje jakiś inny powód tej zmiany?

GramTV przedstawia:

Ostatecznie chodzi o coś więcej niż o plakat – to dziwaczny sygnał, jak daleko w kulturze popularnej można ingerować w symbole, które definiowały gatunek przez dekady. A jeśli ktoś myśli, że James Bond bez broni to wciąż James Bond… cóż, może czas zrewidować pojęcie „licencji na zabijanie”.

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
2
Grze
Gramowicz
Dzisiaj 19:18

Ojcowie założyciele USA, niegdyś wolnego kraju, przewidzieli ten problem, mówiąc - że po to obywatel ma broń, aby zatrzymać władzę, która zapędzi się w swoim totalitaryzmie.

Moim ulubionym przykładem jest historia powstania karate - gdzie to na Okinawie, okupowanej przez Japończyków, zakazano wyspiarzom, a wiec w zasadzie rybakom, posiadania nawet noży. W każdej wsi mógł być tylko jedne nóż do skrobania ryb, na łańcuchu w centrum wioski (jak łyżki w knajpie w Misiu). Pozbawieni broni mieszkańcy rozwinęli więc sztukę walki czym-popadło, a więc cepem (nunchaku), tonfą (narzędzie rolnicze), wreszcie ręką, stad nazwa ****-te czyli dłoń (手).

To mi przypomina też historię Polaka, który w Anglii został aresztowany za posiadanie noża... do chleba, z którym chodził do roboty.

I rzecze Pismo - będzie ucisk, jakiego nie było i nigdy nie będzie.

Grze
Gramowicz
Dzisiaj 19:10

Właśnie do procedowania kierowana jest przez rząd - nazywana przez niegodziwców i siewców zamętu "ustawą kagańcową" - ustawa, która pozwoli władzy na cenzurowanie internetu, np. blokowanie kanałów na YT itp. Dla naszego wspólnego dobra, to jasne...




