Jaki dla Blizzarda był rok 2022? Prezes firmy postanowił go podsumować

Mike Ybarra – Prezes firmy Blizzard – podzielił się swoim podsumowaniem ostatnich 12 miesięcy. Na blogu możemy przeczytać, że był to dla firmy świetny rok, co zawdzięcza ciężkiej pracy, kreatywności i pasji wszystkich pracowników. Postawienie ludzi (pracowników i graczy) na pierwszym miejscu ma być fundamentem, na którym zbudowana zostanie nowa era Blizzarda.

Blizzard w 2022 roku wydał naprawdę dużo fajnych tytułów

Mike odniósł się również do najważniejszych tytułów, które firma wydała i wspierała w tym roku. Wspomniane zostały takie gry jak: World of Warcraft: Dragonflight, Overwatch 2, Wrath of the Lich King Classic, Diablo II: Resurrected, Diablo Immortal i Hearthstone. Twórca przyznał, że w wewnętrznej strukturze firmy zmieniło się wiele rzeczy i ma nadzieję, że widać to w wymienionych wyżej produkcjach.



Ogłoszenie premiery Diablo IV również było ważnym momentem dla studia. Statystyki pokazują, że łącznie gracze przy tytułach Blizzarda spędzili ponad 12 miliardów godzin. Takie liczby naprawdę robią wrażenie.

Prace nad grą survivalową idą pełną parą

Mike Ybarra opowiedział również nieco więcej o zmianach wewnątrz firmy, które mają na celu poprawić kulturę pracy. Ma to związek z wieloma przykrymi incydentami, z którymi w ostatnim czasie borykał się Blizzard. Miejmy nadzieję, że zmiany okażą się dobre i żaden z pracowników nie ucierpi już w podobny sposób.



Warto wspomnieć również o oddziale odpowiadającym za grę survivalową. Blizzard pracuje nad zupełnie nowym IP i będzie to ich pierwsze podejście do tego gatunku. Firma pochwaliła się, że ekipa odpowiedzialna za tę grę dwukrotnie zwiększyła swoją liczebność. W praktyce oznacza to, że praca wre i być może wkrótce doczekamy się jakichś szczegółów.



A jak Wy oceniacie działalność Blizzarda w 2022 roku? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach.