Jaki był oryginalny pomysł na Deadpool & Wolverine? Zachwycające cameo w scenie po napisach

Film miał rozpocząć się od aresztowania Wade’a Wilsona przez TVA za manipulowanie wehikułem czasu Cable’a. Kiedy znajduje się już w więzieniu, podsłuchuje, że TVA chce zwerbować Istoty Kotwiczne z całego multiwersum, aby stworzyć armię do walki z Radą Kangą. W międzyczasie mieli szukać odpowiedniej wersji Wolverine’a.

Przez te kilka lat, w których Deadpool & Wolverine znajdowało się w produkcji, historia, a wraz z nią scenariusz, wielokrotnie się zmieniały. Pierwotnymi scenarzystkami zostały Wendy Molyneux i Lizzie Molyneux-Logelin, zanim Marvel powierzył ten projekt Thettowi Reese’owi i Paulowi Wernickowi, czyli twórcom historii do poprzednich dwóch części Deadpoola. Film przeszedł przez wiele zmian, a teraz scooper MyTimeToShineHello ujawnił, jaki był pierwszy pomysł na trzecią odsłonę przygód Pyskatego Najemnika.

Wade ucieka z celi, zamierzając odnaleźć Ultimate Logana, zanim zrobi to TVA, sprowadzając go do swojego świata, aby został jego najlepszym przyjacielem. Deadpool chce spełnić swoje wielkie marzenie, którego nie mógł wcześniej osiągnąć, ponieważ Logan z jego świata nie żyje.