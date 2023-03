Jake Gyllenhaal zadebiutował w MMA. Aktor zawalczył na gali UFC

To był szybki nokaut latającym kolanem.

W miniony piątek w Las Vegas odbyło się UFC 285, na którym Mateusz Gamrot wygrał niejednogłośną decyzją sędziów z Amerykaninem Jalinem Turnerem. Nie jest to jednak portal sportowy, dlatego możecie zastanawiać się, czemu o tym w ogóle wspominamy. Otóż na ostatniej edycji UFC pojawił się Jake Gyllenhaal, który miał okazję stoczyć swój pierwszy pojedynek w formule MMA.

Jake Gyllenhaal jako zawodnik MMA w remake’u Wikidajło

Aktor znany z ról w filmach Spider-Man: Daleko od domu, Ambulans, czy Labirynt, miał już wcześniej okazję wejść do ringu w dramacie Do utraty sił, w którym wcielił się w pięściarza Billy’ego Hope’a. Tym razem Gyllenhaal spróbował swoich sił w MMA, kręcąc sceny do nadchodzącego remake’u Wikidajło z 1989 roku.