Jaka historia stoi za parą pogromców duchów? Zobacz najnowszy trailer z Banishers: Ghosts of New Eden

Premiera Banishers: Ghosts of New Eden zbliża się wielkimi krokami i z pewnością będzie to jeden z najgorętszych tytułów przyszłego miesiąca. Gra może okazać się również doskonałym wyborem na walentynki, gdyż pomimo dość mrocznego i przytłaczającego klimatu, fabuła opowiadać będzie o uczuciach pary bohaterów. Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat historii, którą przyjdzie odkrywać graczom podczas zabawy w Banishers: Ghosts of New Eden, zachęcamy do zapoznania się z najnowszym trailerem.

Fabuła Banishers: Ghosts of New Eden zapowiada się świetnie

Antea i Red są nie tylko łowcami duchów, ale i parą związanych silnym uczuciem kochanków. Niestety podczas jednej z misji bohaterka zostaje śmiertelnie ranna, stając się tym samym duchem, z którymi tak zaciekle walczyła za życia. Para postawiano w obliczu nowej, brutalnej rzeczywistości w desperacki sposób będzie szukać sposobu na rozwiązanie sytuacji.