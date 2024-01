Banishers: Ghsost of New Eden – ujawniono wymagania sprzętowe gry na PC

Na platformie Steam udostępniono zarówno minimalne, jak i rekomendowane wymagania sprzętowe Banishers: Ghsost of New Eden. Zgodnie z przekazanymi informacjami spełnienie tych pierwszych pozwoli uruchomić wspomnianą produkcję w 1080p i 30 FPS przy niskich ustawieniach graficznych. Gracze, którzy sprostają zalecanym wymaganiom, będą natomiast mogli cieszyć się rozgrywką w Full HD i 60 FPS oraz „bardzo wysokich” ustawieniach graficznych.

Wczoraj mieliśmy okazję zobaczyć nowy zwiastun Banishers: Ghsost of New Eden poświęcony walce . Okazuje się jednak, że to nie koniec wartych uwagi informacji na temat nadchodzącej produkcji twórców Life is Strange i Vampyr. W sieci pojawiły się bowiem oficjalne wymagania sprzętowe nowego action-RPG od studia Don’t Nod.

Banishers: Ghsost of New Eden – minimalne wymagania sprzętowe:

Banishers: Ghsost of New Eden – zalecane wymagania sprzętowe:

System operacyjny : Windows 10 lub Windows 11 (64-bit);

: Windows 10 lub Windows 11 (64-bit); Procesor : Intel Core i5-10600K lub AMD Ryzen 5 5600X;

: Intel Core i5-10600K lub AMD Ryzen 5 5600X; Pamięć RAM : 16 GB;

: 16 GB; Karta graficzna : Nvidia GeForce RTX 2060 lub AMD Radeon RX 6700 XT (6 GB VRAM);

: Nvidia GeForce RTX 2060 lub AMD Radeon RX 6700 XT (6 GB VRAM); DirectX : Wersja 12;

: Wersja 12; Wolne miejsce na dysku twardym: 52 GB (zalecany dysk SSD).

Na koniec przypomnijmy, że Banishers: Ghosts of New Eden zadebiutuje na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S już 13 lutego 2024 roku. Zainteresowanych nadchodzącą produkcją twórców Life is Strange i Vampyr zapraszamy również do lektury: Graliśmy w Banishers: Ghosts of New Eden, czyli nową grę twórców Vampyra.