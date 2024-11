Jak wyglądają gry na PS5 Pro? Gracz udostępnił gameplaye w tym z The Last of Us 2 i Red Dead Redemption 2

Już za dwa dni PlayStation 5 Pro trafi do sprzedaży. Niektórzy mają już okazję testować najnowszą konsolę Sony i tego powody niedawno do sieci trafiła pełna specyfikacja techniczna sprzętu. Poznaliśmy również listę gier oznaczonych znakiem „PS5 Pro Enhanced”, dzięki któremu wybrane produkcje zaoferują rozwiązania, które ulepszą oprawę graficzną oraz wydajność. To właśnie te tytuły zostały zaprezentowane na filmach na kanale Gabriel Master. Mało znany YouTuber udostępnił kilka gameplayów z gier, które prezentują, jak działają na PS5 Pro.

PlayStation 5 Pro – gameplaye z gier

Na poniższych filmach z rozgrywki możemy zobaczyć, jak na najnowszej konsoli PlayStation działają takie gry, jak Marvel’s Spider-Man 2, The Last of Us Part 2, Dragon's Dogma 2, Dragon Age: The Veilguard, Demon's Souls, beta Monster Hunter Wilds, Black Myth: Wukong, Final Fantasy VII Rebirth, a także Red Dead Redemption 2 w trybie „Game Boost”, który ma zwiększyć liczbę na sekundę w grach z PS4 i bazowego PS5. Poniżej zobaczycie udostępnione gameplaye.