Jak wielka przepaść czasu dzieli Ród smoka i Grę o tron? Wyjaśniamy, kiedy rozgrywa się 3. sezon serialu fantasy HBO

Wojna Targaryenów trwa w najlepsze, ale wydarzenia z Rodu smoka są znacznie bardziej odległe od Gry o tron, niż wielu widzom może się wydawać.

Premiera trzeciego sezonu Rodu smoka ponownie skierowała uwagę fanów na historię Westeros. Wraz z powrotem serialu pojawiają się jednak pytania o chronologię całego uniwersum George’a R.R. Martina. Jak daleko od wydarzeń znanych z Gry o tron znajduje się obecnie serial HBO? I gdzie na tej osi czasu plasuje się Rycerz Siedmiu Królestw? Odpowiedź może zaskoczyć fanów. Ród Smoka rozgrywa się niemal dwa stulecia przed Grą o tron Pierwszy sezon serialu rozpoczął się w roku 101 po Podboju Aegona (AC), kiedy Viserys Targaryen został wybrany następcą Żelaznego Tronu. Następnie historia przeskakiwała przez kolejne lata, prowadząc widzów aż do wybuchu słynnego Tańca Smoków, czyli wojny domowej Targaryenów. Trzeci sezon rozpoczyna się już po tych wydarzeniach, w roku 130 AC, kiedy konflikt między Czarnymi i Zielonymi osiąga jeden ze swoich najkrwawszych etapów.

Dla porównania akcja pierwszego sezonu Gry o tron rozpoczyna się około 298 AC. Oznacza to, że wydarzenia oglądane obecnie w Rodzie smoka mają miejsce około 167–168 lat przed przybyciem króla Roberta Baratheona do Winterfell i rozpoczęciem historii Neda Starka, Jona Snowa oraz Daenerys Targaryen.

GramTV przedstawia:

Warto zadać sobie jeszcze jedno pytanie – gdzie w tym wszystkim znajduje się Rycerz Siedmiu Królestw? Serial, który miał premierę w tym roku, opowiada historię Duncana Wysokiego i młodego Aegona Targaryena, znanego później jako Egg. Akcja serialu została osadzona w roku 209 AC, podczas słynnego turnieju w Ashford. To oznacza, że między wydarzeniami z trzeciego sezonu Rodu Smoka a historią Dunca i Egga mija około 79 lat. W tym czasie dynastia Targaryenów nadal będzie rządzić Westeros, ale świat zdąży się znacząco zmienić. Najważniejsza różnica dotyczy smoków. Choć w Rodzie Smoka odgrywają one kluczową rolę w wojnie domowej, w czasach Rycerza Siedmiu Królestw są już praktycznie wymarłe. To właśnie dlatego wydarzenia przedstawiane obecnie w Rodzie smoka są tak istotne dla całego uniwersum. Wojna między członkami rodu Targaryenów doprowadziła nie tylko do śmierci wielu pretendentów do tronu, ale także do stopniowego upadku smoków, które przez wieki stanowiły największą siłę dynastii. Skutki tego konfliktu będą odczuwalne jeszcze przez dziesiątki lat. Przeczytaj recenzję pierwszej połowy trzeciego sezonu Rodu smoka

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









