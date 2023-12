Jak sprzedaje się Alan Wake 2? Analitycy podają pierwsze liczby dla konsol PlayStation 5 oraz Xboxów

Remedy jeszcze nie pochwaliło się danymi sprzedaży Alan Wake 2, ale ptaszki ćwierkają, że na konsolach wygląda to bardzo przyzwoicie.

Remedy i sprzedawcy milczą na temat wyników sprzedaży Alan Wake 2 dlatego warto się posiłkować nieoficjalnymi danymi. Są to co prawda informacje wynikające z prognoz analityków, ale wielokrotnie udawało się im bardzo zbliżać do realnych liczb.

Przykładem może być doświadczony analityk Piers Harding-Rolls z Ampere Analysis, który szacuje, że w przypadku konsol Xbox Serie oraz PlayStation 5, sprzedaż gry mogła już osiągnąć pułap 850 000. Niestety nie pokusił się na podobną ocenę dla komputerów PC.

Wczytywanie ramki mediów.

Alan Wake 2 – pierwsze prognozy sprzedaży na konsolach

Piers Harding-Rolls dodaje również, że dzięki premierze nowej edycji, do łask powrócił Alan Wake Remastered. Z pewnością gracze, którzy wcześniej nie mieli okazji poznać przygód tego bohatera chętnie zaczęli sięgać po podrasowaną edycję tej gry.