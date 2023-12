Alan Wake 2 z darmowymi atrakcjami. Nowa Gra Plus i zaskakujące zakończenie

Już na początku miesiąca Remedy Entertainment zasugerowało, że Alan Wake 2 otrzyma wkrótce tryb Nowa Gra Plus. Wszelkie wątpliwości zostały rozwiane podczas The Game Awards 2023, kiedy to fiński studio zapowiedziało aktualizację „The Final Draft”. Nadchodzący patch wzbogaci kontynuację przygód tytułowego pisarza o „wysoce pożądany” wariant rozgrywki. Fani mogą jednak liczyć również na inne atrakcje.

Zgodnie z zapowiedziami aktualizacja „The Final Draft” wprowadzi do Alan Wake 2 nie tylko tryb Nowa Gra Plus. Za sprawą wspomnianego patcha gracze będą mieli bowiem okazję poznać alternatywne zakończenie, które ma być źródłem „spekulacji i teorii” wśród oddanych fanów Remedy Entertainment. Użytkownicy szukający prawdziwych wyzwań będą natomiast mogli sprawdzić nowy tryb trudności o nazwie „Koszmar”.