Assassin’s Creed Mirage w 8K na karcie NVIDIA RTX 4090 z zainstalowanymi 50 modami. Gra wygląda rewelacyjnie

W dużym uproszczeniu CompleteRT powstał po to, żeby poprawiać grafikę w grach, które nie obsługują Ray Tracingu. Oczywiście efekt nie jest tak doskonały jak i stabilny jak natywny Ray Tracing. Jednak różnica jest spora.

Na profilu youtubowym Beyond Dreams udostępniono film przedstawiający mocno zmodyfikowaną wersję gry Assassin’s Creed Mirage działającą w rozdzielczości 8K na karcie NVIDIA GeForce RTX 4090 . Najważniejszą funkcją w tym filmie jest najnowsza wersja CompleteRT obsługująca ReSTIR GI. Przyjrzyjmy się jak wygląda gra.

Na początku filmu pokazano kilka zdjęć porównawczych wersji podstawowej i zmodyfikowanej. Jak widać, CompleteRT zapewnia lepsze cienie trawy, oświetlenie i okluzję otoczenia. Wygląda też na to, że oferuje dość agresywną głębię ostrości, która nie wygląda zbyt dobrze w samej grze, ale z pewnością w sekwencjach filmowych sprawi, że będą one bardziej „kinowe”. W tej chwili CompleteRT posiada jeden z najbardziej zaawansowanych shaderów Ray Tracing, pozwalający dodawać do gier szereg efektów, jak również korekcję kolorów, dynamiczną głębię ostrości i moduł fotograficzny.