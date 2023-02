Jak powstawało Psychonauts 2? Twórcy z Double Fine Productions dzielą się historią

Psychonauts 2 w 2021 roku zachwyciło graczy i recenzentów na całym świecie. Gra autorstwa Double Fine Productions odniosła ogromny sukces i została najlepiej sprzedającą się produkcją w historii istnienia studia. Deweloperzy postanowili podzielić się serią materiałów, na których prezentują, w jaki sposób powstała gra.

Psychonauts 2 – historia najnowszych przygód Razputina

Trzeba przyznać, że ekipa Double Fine Productions podeszła do tego zadania z rozmachem. Seria zatytułowana Double Fine PsychOdyssey składa się aż z 32 epizodów, a niektóre z odcinków trwają ponad godzinę. Jeśli jesteście ogromnymi fanami Psychonauts 2, to z zaprezentowanych wideo dowiecie się naprawdę sporo intersujących szczegółów. Poniżej znajdziecie krótki trailer, a resztę filmów możecie obejrzeć za pomocą serwisu YouTube lub po prostu pobrać je na swój dysk.



Psychonauts 2 zafascynowało odbiorców kreatywnością w projekcie świata oraz pomysłami na bohaterów i opowieść. Twórcy nie bali się poruszyć waznych i trudnych tematów, które zostały idealnie wkomponowane w fabułę. Dodatkowo tytuł bawi niesztampowym humorem oraz dobrze zbalansowanymi wyzwaniami. Więcej na temat Psychonauts 2 dowiecie się z przygotowanej przez nas recenzji.



Na koniec przypomnijmy, że Psychonauts 2 zadebiutowało na rynku 25 sierpnia 2021 roku, a gra jest dostępna na PC, PlayStation 4, Xbox One oraz Xbox Series X/S.