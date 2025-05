Jak kończyć miesiąc, to w taki sposób. Kolejna gra za darmo na Steam

Steam rozpoczyna weekend od mocnego uderzenia. Użytkownicy komputerów osobistych mogą odebrać za darmo kolejną grę. Przez najbliższych kilka dni do swojej biblioteki można przypisać A Story About Farting od Lizard Games Studio. Tytuł zadebiutował w kwietniu 2024 roku i został wyceniony na 8,99 zł. Obecnie znajduje się w promocji i jego cena wynosi 3,14 zł, ale teraz grę możecie zgarnąć całkowicie za darmo.

Gra, która opowiada wzruszającą i pełną zwrotów akcji historię starą jak świat. Historię, która dotyczy zarówno biednych, jak i bogatych. Kobiet i mężczyzn. Osób religijnych i świeckich. Osób mądrych i głupich. Osób Szczęśliwych i smutnych. Historię o pierdzeniu! Oto prosty symulator życia, w którym klikasz i pierdzisz, ale i nie tylko! Możesz tutaj dostać aż 100 osiągnięć - zarówno dostępnych w samej grze, jak i na Steamie. Klikaj, pierdź, odkrywaj bohaterów i nowe historie! Przekonaj się, czy ta gra ma naprawdę koniec!

Darmowa gra PC na Steam

Jeżeli chcecie odebrać darmowe A Story About Farting to udajcie się pod ten adres i kliknijcie „Dodaj do konta”. Oferta trwa tylko do 2 czerwca.