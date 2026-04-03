Jak i Daxter w komplecie na PC. Ruszyła beta portu trzeciej części

Czekaliśmy na to wiele lat.

Fani kultowej serii studia Naughty Dog mają powody do świętowania. Zespół OpenGoal udostępnił wersję beta natywnego portu gry Jak 3, co oznacza, że cała oryginalna trylogia z PlayStation 2 jest już w pełni grywalna na komputerach osobistych.

Jak and Daxter – cała trylogia "Feature Complete"

Dzięki najnowszemu wydaniu, wszystkie trzy główne odsłony przygód Jaka i Daxtera są teraz określane jako „kompletne pod względem zawartości i możliwe do ukończenia od początku do końca”.