Jak i Daxter w komplecie na PC. Ruszyła beta portu trzeciej części

Fani kultowej serii studia Naughty Dog mają powody do świętowania. Zespół OpenGoal udostępnił wersję beta natywnego portu gry Jak 3, co oznacza, że cała oryginalna trylogia z PlayStation 2 jest już w pełni grywalna na komputerach osobistych.
Jak and Daxter – cała trylogia "Feature Complete"
Dzięki najnowszemu wydaniu, wszystkie trzy główne odsłony przygód Jaka i Daxtera są teraz określane jako „kompletne pod względem zawartości i możliwe do ukończenia od początku do końca”.
Jak and Daxter: The Precursor Legacy to jedyna część uznawana za stabilną wersję finalną
Jak II oraz Jak 3 obecnie znajdują się w fazie beta. Gracze mogą napotkać drobne błędy w dźwięku lub sporadyczne glitche graficzne, jednak nie przeszkadzają one w przejściu całej kampanii.
Porty te nie są zwykłą emulacją. To natywne wersje przygotowane dzięki dekompilacji kodu źródłowego, co pozwala na obsługę rozdzielczości 4K, płynność w 60 FPS (lub wyższą), pełne wsparcie dla ekranów panoramicznych, a nawet na możliwość instalowania modów.
Aby skorzystać z portu, użytkownicy muszą posiadać własną, legalną kopię gry (obraz płyty), z której instalator OpenGoal wyodrębni niezbędne pliki.
Mimo wielu trudności w branży gier, ostatnie lata stają się „złotą erą” dla projektów zachowujących dziedzictwo klasyków. Po ogromnych sukcesach dekompilacji hitów Nintendo, takich jak Super Mario 64 czy The Legend of Zelda: Ocarina of Time, a także przełomowym Sonic Unleashed Recompiled z 2025 roku, przyszła kolej na ikony PlayStation.
Choć fani wciąż czekają na ewentualne przeniesienie Jak X: Combat Racing, obecna sytuacja pozwala po raz pierwszy cieszyć się kompletną historią trylogii na PC w jakości, która dorównuje współczesnym remasterom.
