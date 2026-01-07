Jak deweloperzy powinni zwiększyć sprzedaż swoich gier na Steamie? Ekspert wskazuje prosty element

Nowe badania pokazują, że wyższe oceny mogą realnie przełożyć się na skuteczność reklam i sprzedaż gier premium.
Oceny na Steamie nie zawsze są miarodajnym wyznacznikiem jakości gry, ale dla deweloperów mają dziś znaczenie większe niż kiedykolwiek wcześniej. Z najnowszych analiz wynika, że poprawa odbioru gry przez społeczność może bezpośrednio wpłynąć na skuteczność kampanii marketingowych i wyniki sprzedaży.
Steam – oceny a skuteczność reklam
Firma Gamesight opublikowała w Performance Marketing Playbook raport, na który zwrócił uwagę serwis GamesIndustry.biz. Wynika z niego, że studio, które podniosło ocenę swojej gry premium na Steamie z poziomu „mieszanej” do „bardzo pozytywnej”, było w stanie nawet potroić współczynnik konwersji w kampaniach reklamowych.
Co istotne, zależność ta dotyczyła wyłącznie gier premium. W przypadku tytułów free-to-play recenzje nie miały „mierzalnego wpływu” na konwersję, co eksperci tłumaczą brakiem bariery wejścia w postaci ceny. Nie oznacza to jednak, że opinie graczy są tam bez znaczenia – kluczowe pozostaje zaufanie społeczności, szczególnie w kontekście mikropłatności.
Gamesight podkreśla, że poprawa ocen nie bierze się znikąd. Największy wpływ na zmianę nastrojów społeczności mają regularne aktualizacje, poprawki błędów oraz wdrażanie funkcji, o które gracze otwarcie proszą.
W raporcie przywołano przykład jednej gry, której kampania marketingowa trwała 21 miesięcy. W 10. miesiącu, po dodaniu długo wyczekiwanej funkcji, tytuł osiągnął status „przytłaczająco pozytywny” na Steamie, co natychmiast przełożyło się na wyraźny wzrost konwersji. Podobne schematy zauważono również w innych analizowanych produkcjach.
