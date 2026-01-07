Zaloguj się lub Zarejestruj

Jak deweloperzy powinni zwiększyć sprzedaż swoich gier na Steamie? Ekspert wskazuje prosty element

Mikołaj Berlik
2026/01/07 18:30
0
0

Nowe badania pokazują, że wyższe oceny mogą realnie przełożyć się na skuteczność reklam i sprzedaż gier premium.

Oceny na Steamie nie zawsze są miarodajnym wyznacznikiem jakości gry, ale dla deweloperów mają dziś znaczenie większe niż kiedykolwiek wcześniej. Z najnowszych analiz wynika, że poprawa odbioru gry przez społeczność może bezpośrednio wpłynąć na skuteczność kampanii marketingowych i wyniki sprzedaży.

Steam

Steam – oceny a skuteczność reklam

Firma Gamesight opublikowała w Performance Marketing Playbook raport, na który zwrócił uwagę serwis GamesIndustry.biz. Wynika z niego, że studio, które podniosło ocenę swojej gry premium na Steamie z poziomu „mieszanej” do „bardzo pozytywnej”, było w stanie nawet potroić współczynnik konwersji w kampaniach reklamowych.

Co istotne, zależność ta dotyczyła wyłącznie gier premium. W przypadku tytułów free-to-play recenzje nie miały „mierzalnego wpływu” na konwersję, co eksperci tłumaczą brakiem bariery wejścia w postaci ceny. Nie oznacza to jednak, że opinie graczy są tam bez znaczenia – kluczowe pozostaje zaufanie społeczności, szczególnie w kontekście mikropłatności.

GramTV przedstawia:

Gamesight podkreśla, że poprawa ocen nie bierze się znikąd. Największy wpływ na zmianę nastrojów społeczności mają regularne aktualizacje, poprawki błędów oraz wdrażanie funkcji, o które gracze otwarcie proszą.

W raporcie przywołano przykład jednej gry, której kampania marketingowa trwała 21 miesięcy. W 10. miesiącu, po dodaniu długo wyczekiwanej funkcji, tytuł osiągnął status „przytłaczająco pozytywny” na Steamie, co natychmiast przełożyło się na wyraźny wzrost konwersji. Podobne schematy zauważono również w innych analizowanych produkcjach.

Tagi:

News
PC
Steam
oceny
raport
raporty
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112