Jak deweloperzy powinni zwiększyć sprzedaż swoich gier na Steamie? Ekspert wskazuje prosty element

Nowe badania pokazują, że wyższe oceny mogą realnie przełożyć się na skuteczność reklam i sprzedaż gier premium.

Oceny na Steamie nie zawsze są miarodajnym wyznacznikiem jakości gry, ale dla deweloperów mają dziś znaczenie większe niż kiedykolwiek wcześniej. Z najnowszych analiz wynika, że poprawa odbioru gry przez społeczność może bezpośrednio wpłynąć na skuteczność kampanii marketingowych i wyniki sprzedaży.

Steam – oceny a skuteczno ść reklam

Firma Gamesight opublikowała w Performance Marketing Playbook raport, na który zwrócił uwagę serwis GamesIndustry.biz. Wynika z niego, że studio, które podniosło ocenę swojej gry premium na Steamie z poziomu „mieszanej” do „bardzo pozytywnej”, było w stanie nawet potroić współczynnik konwersji w kampaniach reklamowych.