Jagged Alliance 3 sprawdzicie za darmo. Wydawca chwali się pozytywnym odbiorem

W opisie zwiastuna THQ Nordic przypomina, że Jagged Alliance 3 może pochwalić się średnią ocen na poziomie 81 punktów w serwisie Metacritic, a aż 86% z ponad 3,7 tysiąca recenzji na Steam, to opinie pozytywne . W samym materiale znaleźć możemy natomiast cytaty z różnych recenzji, które podkreślają zalety najnowszej produkcji studia Haemimont Games.

Od premiery Jagged Alliance 3 mijają dziś dwa tygodnie. Produkcja studia Haemimont Games spotkała się z ciepłym przyjęciem zarówno ze strony branżowych mediów, jak i samych graczy. Nic więc dziwnego, że wydawca – firma THQ Nordic – postanowił uczcić sukces gry. Do sieci trafił bowiem specjalny zwiastun, który prezentuje pozytywne opinie na temat wspomnianego tytułu.

To jednak nie koniec wartych uwagi informacji. Na Steam udostępniono bowiem wersję demonstracyjną gry Jagged Alliance 3, która pozwala zwiedzić początkowy obszar gry. Jeśli zastanawiacie się, czy warto kupić wspomnianą produkcję, to być może udostępnione przez twórców oraz wydawcę demo pomoże Wam podjąć odpowiednią decyzję.

Na koniec przypomnijmy, że Jagged Alliance 3 dostępne jest wyłącznie na komputerach osobistych. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Jagged Alliance 3 – z szacunkiem dla tradycji.