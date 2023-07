Jagged Alliance 3 już dostępne! Zobacz premierowy zwiastun

Wszystko wskazuje na to, że warto zainteresować się tą produkcją.

Fanom kultowej serii Jagged Alliance spadł kamień z serca. Wszystko wskazuje na to, że najnowsza odsłona to godny następca. Zachęcamy do zapoznania się z premierowym zwiastunem Jagged Alliance 3.

Jagged Alliance 3 to stare dobre i poczciwe Jagged Alliance

O tym, dlaczego warto zagrać w Jagged Alliance 3, dowiecie się z przygotowanej przez nas recenzji. Zdradzę tylko, że Myszasty przyznał produkcji autorstwa Haemimont Games naprawdę wysoką ocenę, bo aż 9 na 10. W swoim tekście chwali Jagged Alliance 3 za bogaty i przemyślany system walki oraz za zachowanie odpowiedniego bilansu pomiędzy fabułą, a strategiczną stroną rozgrywki.



Gracze również dość ciepło przyjęli Jagged Alliance 3. Wyłącznie na Steam tytuł doczekał się już ponad 600 recenzji, a większość z nich, bo aż 77%, to pozytywne opinie.



Na koniec przypomnijmy, że Jagged Alliance 3 zadebiutowało na rynku 14 lipca, a gra dostępna jest wyłącznie na PC.