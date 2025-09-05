Jack Bauer powróci? Słynny serial może otrzymać reboot z oryginalną gwiazdą serii

Po niemal dekadzie przerwy powrót Jacka Bauera staje się coraz bardziej realny. Kiefer Sutherland, który przez dziewięć sezonów wcielał się w legendarnego agenta CTU w 24 godziny, potwierdził, że powstał już kompletny scenariusz otwierający drogę do rebootu serii. Ostatni raz widzowie mogli zobaczyć bohatera w 2014 roku w miniserialu 24: Jeszcze jeden dzień, a od tamtej pory regularnie powracały plotki o jego możliwym powrocie. Teraz wygląda na to, że po raz pierwszy od lat projekt nabrał realnych kształtów.

24 godziny – Kiefer Sutherland gotowy na powrót do serii

W najnowszym wywiadzie Sutherland zdradził, że showrunner i producent wykonawczy Howard Gordon przygotował koncept, który aktor z entuzjazmem zaakceptował: