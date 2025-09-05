Jack Bauer powróci? Słynny serial może otrzymać reboot z oryginalną gwiazdą serii

Po niemal dekadzie przerwy powrót Jacka Bauera staje się coraz bardziej realny. Kiefer Sutherland, który przez dziewięć sezonów wcielał się w legendarnego agenta CTU w 24 godziny, potwierdził, że powstał już kompletny scenariusz otwierający drogę do rebootu serii. Ostatni raz widzowie mogli zobaczyć bohatera w 2014 roku w miniserialu 24: Jeszcze jeden dzień, a od tamtej pory regularnie powracały plotki o jego możliwym powrocie. Teraz wygląda na to, że po raz pierwszy od lat projekt nabrał realnych kształtów.
24 godziny – Kiefer Sutherland gotowy na powrót do serii
W najnowszym wywiadzie Sutherland zdradził, że showrunner i producent wykonawczy Howard Gordon przygotował koncept, który aktor z entuzjazmem zaakceptował:
Howard Gordon wpadł na pomysł, który mi się podoba. Wcześniej materiał nie był napisany, więc musiałem powtarzać: to nie ja blokuję powrót. Teraz coś zostało stworzone. Uważam, że to naprawdę dobre. Naprawdę mocne – wyznał Sutherland.
Twórcy nie zdradzają, czy nowa odsłona przyjmie formę pełnoprawnego serialu, czy raczej filmu telewizyjnego. W zeszłym roku współzałożyciel Imagine Entertainment Brian Grazer sugerował, że projekt mógłby zostać zrealizowany jako film fabularny we współpracy Disneya i Foxa, dodając, że byłoby to „w bardzo interesujący sposób”.
Jedną z przeszkód pozostaje jednak kwestia praw autorskich. Serial pierwotnie należał do stacji Fox, a po przejęciu części aktywów przez Disneya marka znalazła się w rękach nowego właściciela. Sutherland przyznał, że właśnie ten aspekt komplikuje proces.
24 pierwotnie należało do Foxa, teraz należy do Disneya, ponieważ Fox sprzedał część swojego katalogu. Oznacza to, że wszystko musi przejść przez inne kanały, zanim zostanie zatwierdzone lub odrzucone – podkreślił aktor.
GramTV przedstawia:
Mimo biurokratycznych przeszkód gwiazdor jest gotowy ponownie stanąć w roli Jacka Bauera i dokończyć jego historię:
Tak jak wszyscy inni, bardzo chciałbym to zrobić. Chciałbym zamknąć tę opowieść. Została pozostawiona szeroko otwarta. Trzymam kciuki. Jest szansa. Zrobiliśmy kilka znaczących kroków naprzód – powiedział Sutherland.
Na oficjalne ogłoszenia dotyczące obsady czy formatu projektu trzeba będzie jeszcze poczekać, ale jedno jest niemal pewne, jeśli 24 godziny powróci, to nie bez swojego najważniejszego bohatera. Fani wciąż liczą, że dostaną odpowiedzi na pytania, które pozostały po dramatycznym finale, gdy Bauer ocalił świat przed konfliktem USA i Rosji, płacąc za to osobistą cenę.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!