Iron Maiden rozpoczęli trasę "Run for Your Lives" z okazji 50-lecia! Zespół zagra w Warszawie

We wtorek, 27 maja, zespół Iron Maiden oficjalnie rozpoczął swoją jubileuszową trasę koncertową "Run for Your Lives", celebrującą 50-lecie istnienia zespołu.

Pierwszy koncert jubileuszowej trasy odbył się na Papp Laszlo Sportarena w Budapeszcie (Węgry) i był prawdziwą gratką dla fanów. Jak się okazało, zespół odkurzył wiele klasycznych utworów, które nie były grane na żywo od lat, a nawet dekad. Iron Maiden rozpoczyna jubileuszową trasę Zgodnie z zapowiedziami, koncert otwierający trasę skoncentrował się na pierwszych dziewięciu albumach Iron Maiden, od debiutanckiego Iron Maiden (1980) po Fear of the Dark (1992). Po wprowadzeniu w postaci nagrania "The Ides of March", zespół rozpoczął występ energetyczną triadą z płyty Killers: "Murders in the Rue Morgue"

"Wrathchild"

"Killers" – zagrane po raz pierwszy od 1999 roku!

Fani mogli usłyszeć również kilka innych utworów, których nie grano od lat: "Phantom of the Opera" – pierwszy raz od 2014 roku

"The Clairvoyant" – pierwszy raz od 2013

"Rime of the Ancient Mariner" – pierwszy raz od 2009

"Seventh Son of a Seventh Son" – pierwszy raz od 2014

GramTV przedstawia:

Koncert zakończył się serią klasycznych hymnów, a bis zawierał: "Aces High"

"Fear of the Dark"

"Wasted Years" Wtorkowy koncert był także pierwszym występem zespołu bez perkusisty Nicko McBraina od 1982 roku. McBrain ogłosił przejście na emeryturę koncertową w grudniu 2024 roku, po tym jak w styczniu 2023 przeszedł udar mózgu, z którego nigdy w pełni nie odzyskał sprawności. Jego miejsce zajął Simon Dawson, doświadczony muzyk, który współpracował m.in. z The Outfield, Deep Switch, a przede wszystkim od 2013 roku grał z British Lion, zespołem Steve’a Harrisa (basisty Iron Maiden). Dawson zaliczył bardzo udany debiut i został dobrze przyjęty przez fanów. Trasa "Run for Your Lives" obejmuje wiele koncertów w Europie, a jej finał zaplanowany jest na 2 sierpnia w Warszawie. Zespół zapowiedział również, że kolejne międzynarodowe daty koncertów będą ogłaszane, a tournee ma potrwać aż do 2026 roku.