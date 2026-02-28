Haste the Day prezentują singiel Liminal. Utwór jest częścią nadchodzącego albumu Dissenter

Haste the Day to metalcore’owa formacja, która mocno zaznaczyła swoją obecność na scenie w latach 2000. Zespół powrócił w 2024 roku z teledyskiem do nowego utworu Burn, a także wystąpił na festiwalu Furnace Fest, prezentując pierwszy premierowy materiał od niemal dekady. Na tym jednak nie poprzestali.

Nowy utwór zespołu Haste the Day

Na początku miesiąca grupa ogłosiła, że jej nowy album Dissenter ukaże się 1 maja nakładem Solid State Records. Będzie to pierwszy tak obszerny materiał zespołu od 2015 roku. Teraz muzycy udostępnili wizualizer do najnowszego singla Liminal, w którym gościnnie pojawia się Garrett Russell z Silent Planet. Zespół postanowił opisać nowy utwór: