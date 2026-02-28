Zaloguj się lub Zarejestruj

Haste the Day prezentują singiel Liminal. Utwór jest częścią nadchodzącego albumu Dissenter

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/02/28 08:00
0
0

Zespół Haste the Day zaprezentował nowy, mocny singiel z nadchodzącego albumu Dissenter.

Haste the Day to metalcore’owa formacja, która mocno zaznaczyła swoją obecność na scenie w latach 2000. Zespół powrócił w 2024 roku z teledyskiem do nowego utworu Burn, a także wystąpił na festiwalu Furnace Fest, prezentując pierwszy premierowy materiał od niemal dekady. Na tym jednak nie poprzestali.

Haste the Day
Haste the Day

Nowy utwór zespołu Haste the Day

Na początku miesiąca grupa ogłosiła, że jej nowy album Dissenter ukaże się 1 maja nakładem Solid State Records. Będzie to pierwszy tak obszerny materiał zespołu od 2015 roku. Teraz muzycy udostępnili wizualizer do najnowszego singla Liminal, w którym gościnnie pojawia się Garrett Russell z Silent Planet. Zespół postanowił opisać nowy utwór:

Liminal rozwija melodyjną i agresywną metalcore’ową podstawę całego albumu, jednocześnie mocniej eksponując punkowe i hardcore’owe wpływy, które kształtowały nasze wczesne brzmienie. Utwór zawiera wznoszące się, melodyjne partie gitarowe oraz potężny gościnny wokal Garretta Russella z Silent Planet. To kompozycja, która brzmi znajomo, a jednocześnie świeżo, wyraźnie łączy Attack Of The Wolf King z teraźniejszością. Lirycznie Liminal opowiada o napięciu wynikającym z utknięcia między dwiema prawdami, w przestrzeni, w której jakikolwiek ruch wydaje się niemożliwy.

Tracklista albumu Dissenter:

  • Cycles
  • Shallows
  • Grave
  • Burn
  • Liminal
  • Gnasher
  • Heretic
  • Escape
  • Adrift
  • Teeth
  • Oblivion

GramTV przedstawia:

W 2016 roku działalność zespołu została co prawda zawieszona, ale ich katalog zgromadził dziesiątki milionów odtworzeń w serwisach streamingowych, a zainteresowanie fanów nie słabło. Nic więc dziwnego, że powrót na scenę w 2023 roku podczas wyprzedanego Furnace Fest spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. Teraz, z pierwszym od jedenastu lat albumem studyjnym, muzycy sięgają do swoich korzeni, jednocześnie odważnie patrząc w przyszłość. Dissenter będzie siódmym studyjnym albumem w dorobku zespołu. Nowy materiał ma symbolizować powrót do korzeni zespołu i domknięcie pewnego kręgu. Formacja z Indiany odświeża swoje charakterystyczne brzmienie, wyostrzając riffy, dopracowując melodie i nadając kompozycjom bardziej filmowy rozmach.

Źródło:https://blabbermouth.net/news/haste-the-day-shares-liminal-single-from-upcoming-dissenter-album

Tagi:

Muzyka
muzyka
utwór
muzyka rockowa
nowy singiel
zespół rockowy
album
nowy album
singiel
Muzyka metalowa
zespół muzyczny
nowy utwór
zespół metalowy
Haste the Day
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112