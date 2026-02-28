Haste the Day prezentują singiel Liminal. Utwór jest częścią nadchodzącego albumu Dissenter

Zespół Haste the Day zaprezentował nowy, mocny singiel z nadchodzącego albumu Dissenter.
Haste the Day to metalcore’owa formacja, która mocno zaznaczyła swoją obecność na scenie w latach 2000. Zespół powrócił w 2024 roku z teledyskiem do nowego utworu Burn, a także wystąpił na festiwalu Furnace Fest, prezentując pierwszy premierowy materiał od niemal dekady. Na tym jednak nie poprzestali.
Nowy utwór zespołu Haste the Day
Na początku miesiąca grupa ogłosiła, że jej nowy album Dissenter ukaże się 1 maja nakładem Solid State Records. Będzie to pierwszy tak obszerny materiał zespołu od 2015 roku. Teraz muzycy udostępnili wizualizer do najnowszego singla Liminal, w którym gościnnie pojawia się Garrett Russell z Silent Planet. Zespół postanowił opisać nowy utwór:
Liminal rozwija melodyjną i agresywną metalcore’ową podstawę całego albumu, jednocześnie mocniej eksponując punkowe i hardcore’owe wpływy, które kształtowały nasze wczesne brzmienie. Utwór zawiera wznoszące się, melodyjne partie gitarowe oraz potężny gościnny wokal Garretta Russella z Silent Planet. To kompozycja, która brzmi znajomo, a jednocześnie świeżo, wyraźnie łączy Attack Of The Wolf King z teraźniejszością. Lirycznie Liminal opowiada o napięciu wynikającym z utknięcia między dwiema prawdami, w przestrzeni, w której jakikolwiek ruch wydaje się niemożliwy.
Tracklista albumu Dissenter:
Cycles
Shallows
Grave
Burn
Liminal
Gnasher
Heretic
Escape
Adrift
Teeth
Oblivion
GramTV przedstawia:
W 2016 roku działalność zespołu została co prawda zawieszona, ale ich katalog zgromadził dziesiątki milionów odtworzeń w serwisach streamingowych, a zainteresowanie fanów nie słabło. Nic więc dziwnego, że powrót na scenę w 2023 roku podczas wyprzedanego Furnace Fest spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. Teraz, z pierwszym od jedenastu lat albumem studyjnym, muzycy sięgają do swoich korzeni, jednocześnie odważnie patrząc w przyszłość. Dissenter będzie siódmym studyjnym albumem w dorobku zespołu. Nowy materiał ma symbolizować powrót do korzeni zespołu i domknięcie pewnego kręgu. Formacja z Indiany odświeża swoje charakterystyczne brzmienie, wyostrzając riffy, dopracowując melodie i nadając kompozycjom bardziej filmowy rozmach.
