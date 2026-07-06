Ferrari wraca na szczyt w F1. Charles Leclerc triumfuje w Grand Prix Wielkiej Brytanii

Charles Leclerc odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w sezonie 2026 Formuły 1, wygrywając Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone. Kierowca Ferrari pojechał pewny i bezbłędny wyścig, kontrolując sytuację od startu do mety i ostatecznie sięgając po zwycięstwo w rywalizacji zakończonej za samochodem bezpieczeństwa.

Charles Leclerc wygrywa Grand Prix Wielkiej Brytanii w F1

Przez długi czas największym zagrożeniem dla Leclerca był Kimi Antonelli, jednak Włoch stracił szansę na walkę o wygraną z powodu problemów z kanałem chłodzącym hamulce. Awaria zmusiła go do wykonania dwóch dodatkowych pit stopów. Na dodatek on otrzymał karę czasową za przekroczenie limitów toru, przez co ostatecznie dojechał do mety dopiero po serii problemów. Drugie miejsce w wyścigu zajął reprezentant Mercedesa George Russell.