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Ferrari wraca na szczyt w F1. Charles Leclerc triumfuje w Grand Prix Wielkiej Brytanii

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/07/06 13:10
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Charles Leclerc poprowadził swoje Ferrari do zwycięstwa na torze Silverstone w minionym Grand Prix Wielkiej Brytanii.

Charles Leclerc odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w sezonie 2026 Formuły 1, wygrywając Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone. Kierowca Ferrari pojechał pewny i bezbłędny wyścig, kontrolując sytuację od startu do mety i ostatecznie sięgając po zwycięstwo w rywalizacji zakończonej za samochodem bezpieczeństwa.

Charles Leclerc
Charles Leclerc

Charles Leclerc wygrywa Grand Prix Wielkiej Brytanii w F1

Przez długi czas największym zagrożeniem dla Leclerca był Kimi Antonelli, jednak Włoch stracił szansę na walkę o wygraną z powodu problemów z kanałem chłodzącym hamulce. Awaria zmusiła go do wykonania dwóch dodatkowych pit stopów. Na dodatek on otrzymał karę czasową za przekroczenie limitów toru, przez co ostatecznie dojechał do mety dopiero po serii problemów. Drugie miejsce w wyścigu zajął reprezentant Mercedesa George Russell.

Lewis Hamilton był bliski zapewnienia Ferrari dubletu. Siedmiokrotny mistrz świata zajmował drugą pozycję, jednak późny wyjazd samochodu bezpieczeństwa sprawił, że zjechał do alei serwisowej. Po zakończeniu pit stopu wrócił na tor za George'em Russellem. Ponieważ wyścig nie został już wznowiony, Hamilton nie miał możliwości odzyskania pozycji i musiał zadowolić się miejscem poza pierwszą dwójką. Lando Norris zakończył trudny dla siebie weekend na czwartej pozycji. Czołową dziesiątkę zamknął natomiast Isack Hadjar.

GramTV przedstawia:

Jednym z największych pechowców wyścigu okazał się Max Verstappen. To właśnie jego incydent doprowadził do pojawienia się na torze samochodu bezpieczeństwa w końcówce rywalizacji. Holender nie zdobył żadnych punktów. Liczne problemy kierowców z czołówki otworzyły drogę do punktowanych miejsc zawodnikom środka stawki. Skorzystali na tym obaj kierowcy zespołu Racing Bulls, a swoje konta punktowe powiększyli również Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto oraz Pierre Gasly.

Pełne wyniki Grand Prix Wielkiej Brytanii w F1:

Wyniki Grand Prix Wielkiej Brytanii
Wyniki Grand Prix Wielkiej Brytanii
Crash.net

Źródło:https://www.crash.net/f1/results/1100262/1/2026-f1-silverstone-full-british-gp-results

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Charles Leclerc
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112